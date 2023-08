Tata se odrekao slavne Srpkinje jer joj je dečko ‘ustaša’, a sad u Hrvatskoj uz Olivera liječi rane

Ona je jedna od onih koje su inspiracije drugim ženama diljem svijeta, jer njezin život uistinu je za filmsko platno. Jelena Dokić prošla je svašta u životu, od batina oca nasilnika, uspona i padova na ATP Touru, a otvoreno je pričala o tome da se i htjela ubiti…

Njezina potresna priča dobro je poznata, a svoje životno iskustvo dijeli s pratiteljima kako bi im pomogla, inspirirala ih na borbu.

Jelenu Dokić, rođenu Osječanku koja od 11. godine živi u Melbournu, njezin otac prvi je put udario kad je imala šest godina, a idućih petnaestak, sve do 2002. kad je napustila obiteljski dom, svakodnevno je trpjela fizičko i psihičko nasilje. Otac ju je tukao, pljuvao, čupao joj kosu, nazivao je svakakvim pogrdnim imenima…





Proživjela drame u životu

Uspjeh njezine biografije Neslomljiva iz 2017. koja je najprodavanije štivo tog žanra u Australiji dobro je poznat. Na gotovo četiri stotine stranica Jelena bez ustezanja opisuje kako ju je pola njezina života otac sustavno zlostavljao.

Jelena se uspjela izgidnuti iz obiteljskog horora te danas otvoreno i često progovara o teškim danima koji su je svojedobno doveli na rub.

Proteklih je tjedana bila tu u Hrvatskoj, prvo u Osijeku, a potom je uživala na Hvaru gdje se – preporodila.

“Tvoji teški momenti i borbe te ne definiraju. Ne dopusti da ti se strah usadi u srce. Ne dopusti da ti teški trenutci oduzmu hrabrost… Budi ustrajan, ustani i milijun puta ako treba, ne gubi nadu, bori se”, napisala je uz fotografiju dok odmara u Dalmaciji.

Tamo je objavila i video s Hvara uz Oliverovu pjesmu 'Kad mi dođeš ti', a njezini su pratitelji na Instagramu poludjeli za Hrvatskom.









Boravak na Hvaru baš joj je lijepo ‘sjeo‘.

“Moja prošlost me više ne definira niti kontrolira”, zaključila je.

Jelena Dokić bila je godinama u vezi s Tinom Bikićem, bratom Borne Bikića, koji je bio njezin trener. Otac ju je nerijetko napadao zbog “zeta ustaše”, upravo joj je Tin bio najveći životni oslonac u turbulentnom razdoblju, pa je vijest iz prošle godine šokirala mnoge o njihovom prekidu.

“Nakon gotovo 19 zajedničkih godina, Tin i ja smo odlučili da dalje nastavimo svatko svojim putem. Ponekad se takve stvari dogode, ljudi se rastaju i tako je najbolje. Molim vas da se suzdržite od davanja loših komentara o nama i naših 18 i pol godina zajedno, a posebno molim da se suzdrže oni koji žele davati ružne komentare na temelju nacionalnosti i religije. Ovo nema nikakve veze s tim i nikad nije ni imalo. Negativni komentari ne pomažu nikome pa vas molim da to poštujete. Lagala bih kad bih rekla da sam dobro, ali dat ću sve od sebe da se oporavim od prekida i procesuiram ovu bol i traumu. Ako ništa drugo, umrijet ću pokušavajući. Dala sam ovoj vezi sve od sebe, svoje srce i dušu i toliko sam se borila do kraja, ali ovaj put to nije bilo dovoljno. Nadam se da me sreća i ljubav negdje čekaju. Ovo je teško, boli me, povrijeđena sam, izgubljena sam i sada se samo trudim pronaći snagu da ujutro ustanem iz kreveta. Morat ću ponovno naučiti hodati prije nego što mogu potrčati prema ljubavi i sreći. No, dajem si šansu. Ja sam borac i borit ću se do kraja. Moja snaga i volja da nastavim dalje i živim život opet su na kušnji, ali već sam sve to prošla pa se nadam da ću to moći ponoviti. Molim vas da u ovom trenutku poštujete moju privatnost i napominjem da ovu temu neću više komentirati. Tinu želim sve najbolje i nadam se da će pronaći ono što želi i traži”, napisala je Jelena u podužem postu objavljenom na Instagramu.