TATA SE NIJE PLAŠIO JUGO-REŽIMA I PRIHVATIO POZIV HRVATSKE! Poznata tenisačica otkriva o pozivu Srbije: ‘Pričalo se svašta, ali ovo je sad nešto na što sam najponosnija’

Autor: Ivor Krapac

S dolaskom proljeća, na hrvatske teniske terene stigla je i serija turnira na zemljanoj podlozi na kojoj neće nedostajati lijepih poteza u borbi za pobjede. Prije nego započne akcija na ženskom međunarodnom Touru na hrvatskom tlu, među domaćim adutima se novim mečevima kod kuće veseli Mariana Dražić, koja s dosadašnjim iskustvom s reketom ima nove velike ambicije u konkurenciji parova, ali nije zapostavila ni singl, ciljajući što veći ‘ulov’ i dok igra pojedinačno.

Što Mariana očekuje i što je do sada prošla? Govoreći o sebi i putu u sportu, 28-godišnja rođena Makaranka to nam je otkrila u svojoj priči čiji je važni dio obitelj, a tu su i stvari koje je prošla izvan terena, uz sportsku karijeru koja joj je u prvom planu. Na terenu, prvi dolazeći izazov bit će ITF turnir nagradnog fonda 40 tisuća američkih dolara koji će do kraja sljedećeg tjedna trajati u Splitu, a na njemu, Mariana će biti u akciji u singlu i igrajući parove u hrvatskoj kombinaciji s dobrom prijateljicom Tenom Lukas.

Uz tatu rasla ljubav prema sportu

“Zadovoljna sam rezultatima na početku ove sezone, imala sam polufinala u parovima, na turnirima ranga 40 tisuća i 60 tisuća, također i četvrtfinala. U singlu još nisam nastupila osim u jednom kvalifikacijskom meču u Grenobleu na turniru od 60 tisuća dolara, bila sam fokusirana na igru parova. Za turnire koji dolaze u planu mi je i singl uz parove, dolazi Split, tamo ću u paru igrati s Tenom Lukas, nadam se da će dobra ‘kemija’ i naše prijateljstvo izvan terena djelovati dobro i na terenu”, opisala je Mariana svoju dosadašnju ovogodišnju priču i izazove koji dolaze.

“Cilj mi je igrati što više turnira većeg nagradnog fonda da se mogu što brže spuštati i napredovati u renkingu”, dodala je, približavajući nam i ekipu ljudi s kojom radi. Važnu ulogu pritom ima i Marianin otac Darko, na hrvatskoj nogometnoj sceni itekako poznat kao jedna od legendi Hajduka, a i hrvatski reprezentativac koji se nije libio odazvati se za nastup u povijesnoj prvoj utakmici još prije međunarodnog priznanja Hrvatske, u listopadu 1990. protiv SAD-a na Maksimiru.

Obiteljska podrška puno znači

Tata je tu, uvijek pri ruci kada može, ali tu su i drugi važni članovi Marianine ekipe.

“Trenutno teniski dio obavljam s Antom Bilićem u Splitu i u Makarskoj, ali sada sam pretežno u svojem TK Split 1950. S Antom sam trenirala i prije kada sam imala 16 godina, s njim imam vrlo dobre uspjehe, osvajanje državnog prvenstva do 16 godina, također i seniorsko prvenstvo, a bili su tu i brojni međunarodni turniri. Tada sam bila u Europi među 10 na ljestvici na Tennis Europe turnirima”, opisala je 28-godišnja rođena Makaranka.

“Kondicijski dio obavljam s tatom i po tatinom programu, od malena me uveo u svijet kondicije, agilnosti, koordinacije, nekako je oduvijek tu glavna karika koja mi uvijek pomogne. Uvijek je tu, a kada nije kod kuće napiše za mene program po kojem radim. Trenutno je glavni što se tiče kondicije, a tu su i sparing partneri, istaknula bih Ivana Krivića s kojim dosta često treniram i koji je uvijek tu kada mi treba”, nastavila je Mariana.









“Dosta mi pomaže i moja maserka Nataša Radić, a kada zaškripi, pomaže mi i jedan maser, Sergej, koji pomaže kada nešto u mišićima treba vratiti na svoje mjesto. Prije sam odlazila kod Domenica Sisgorea u Hajduk, ali nažalost, on je preminuo, a od tada oni vode brigu o meni”, dodala je, spominjući poveznicu s Hajdukom u čijem je dresu tata Darko ostavio veliki trag.

Dio priče o toj sjajnoj karijeri smo ranije već približili, a očev put je i Mariani bio pravi motiv da uspije u svojem sportu.

“Meni je moj tata najveći uzor, uz neke zvijezde iz tenisa. Zanimljivost koju mi je pričao jest situacija u kojoj je, kada je tata kao junior došao u Hajduk, njegov otac pokušao je tada gledati jedan trening, ali tata to nije volio i rekao je mojem djedu da ode s treninga. Od tada djed više nije dolazio na treninge, ali danas tu stvari idu malo drugačije”, opisala je kako se otac sam nametnuo i borio za sebe dok je to bilo teško.

Godinama kasnije, dok se igralo finale Kupa tadašnje Jugoslavije, Darko Dražić zbog očeve smrti nije išao na tu utakmicu dok je bio kapetan momčadi, a i dan danas žali što je ocu rekao da ode s treninga momčadi.

Mariana nam je približila i svoj pogled na to kako obično stoje stvari.

“Ako nisu uključeni roditelji, ako nema menadžera koji stalno ‘visi za vratom’ i gura igrače, ne može se baš uspjeti u nogometu. No, eto, on je sam izborio svoju poziciju još u juniorskim danima kada je počeo igrati i za seniore, a meni je to pokazatelj da se može uspjeti i bez nečije pomoći, bez ‘poguranca’, može se baviti sportom profesionalno i biti legenda u jednom klubu”, dodala je Mariana.

Na teniskom putu, važna je i podrška majke Jadranke te sestre Antonije. Poput Mariane, i Antonia je zavoljela tenis i u njemu je ostala, ali sada kao sutkinja.

“Mama je pravnica, ali je od mojeg teniskog početka bila uvijek tu, uz mojeg pokojnog djeda. Uvijek me pratila na turnirima, nekako je bila moj najveći oslonac, poznaje me možda čak i najbolje. Zna kada mi ‘trava nije na mjestu’, kako se to kaže, zna kada mi što treba”, kaže nam 28-godišnja Makaranka.

“Sestra je također uvijek tu kada treba pomoći, ranije je trenirala tenis, a onda sam i ja počela s tenisom iz neke, ‘ajmo reći, ljubomore prema njoj. Kasnije je zbog mene počela suditi tenis, također je pravnica, ali bacila se u to da pravdu raspoređuje na teniskom terenu upravo zbog jedne nepravde koja se dogodila na državnom prvenstvu između mene i moje najveće rivalke, tada sam bila oštećena u meču koji je bio za prvo mjesto na rang-listi u Hrvatskoj. Nakon tog meča rekla je da će ići u suđenje, da će dijeliti pravdu na pošteniji način”, prisjetila se Mariana.

“Podrška obitelji mi je vrlo važna, oni su dali maksimalno za mene i za moj sport, uvijek su mi potpora, i kad ide i kad ne ide. Na njih se uvijek mogu osloniti, definitivno su najviše pomogli u mojoj karijeri, iznimno sam na tome zahvalna, oni su mi sve na svijetu i na prvom su mi mjestu kada se sve sagleda”, dodala je.

Humanitarna inicijativa izvan terena

Na terenu Mariana nastavlja graditi svoj put, a izvan njega, unatrag nekoliko godina posvetila se i jednoj vrijednoj humanitarnoj inicijativi, surađujući s organizacijom koja je 2020. za svoj rad bila nagrađena Nobelovom nagradom za mir.

“Share the Meal je projekt World Food Programmea, organizacije Ujedinjenih Naroda, to je počelo 2020. godine kada se počeo širiti koronavirus. Voditeljica te organizacije me kontaktirala zbog utjecaja po pitanju donacija i druge pomoći, da budem dio projekta na većem nivou, da se ozbiljnije uključim u priču. Obratila mi se, krenuli smo sklapati dogovore i poslove kuda će donacije ići, na promoviranje kojeg cilja u tom trenutku treba ići, na što ćemo se usmjeriti u prikupljanju sredstava za gladne širom svijeta, koja država je prioritet”, opisala je 28-godišnja hrvatska tenisačica.

As I am highlighted for TEAM TUESDAY @sharethemeal let’s donate as much as we can!

There is enough food to feed everyone,yet 690 million people go to bed hungry every night

We can all make a difference!

https://t.co/UWPWcDZlrm pic.twitter.com/3ENIdoLbNm — Mariana Drazic (@DrazicMariana) November 11, 2020

“Time sam zadovoljna i ponosna, baš smo prije nekoliko dana krenuli s prikupljanjem hrane za Palestinu dok traje ramazan. Trenutno se prikupljaju donacije, nadam se da ćemo ići i dalje zbog moje popularnosti na društvenim mrežama i zbog moje inicijative još iz djetinjstva da se pomogne onima koji nemaju. Uvijek sam voljela dijeliti i davati od sebe samo da bi drugi bili sretni, nadam se da će ta priča još dugo trajati”, dodala je Mariana.

Suradnja s humanitarnom inicijativom počela je u razdoblju širenja koronavirusa, koji je donio i poseban izazov za sve koji se bave tenisom.

“Zbog koronavirusa je svijet stao na malo duži trenutak, poremetile su se sve obaveze, sva događanja, svi planovi. Jednostavno je sve stalo. Što se tiče treniranja i održavanja forme, meni to nije bio toliki problem jer sam trenirala kondiciju kod kuće ili bih trčala vani jer sam dobila dopuštenje od olimpijskog odbora da se mogu baviti sportom sat vremena na otvorenom. Bila sam u Brelima kod kuće na terenima koji su malo već i derutni, sat vremena sam znala trenirati malo ‘iz košare’ ili bih trenirala sa svojim rođakom Ivanom Šodanom koji je također tenisač”, prisjetila se Mariana kako je to išlo 2020. godine.

“Trudila sam se što više raditi na sebi, to mi je bio i motiv da održim formu, iako je sve stalo, pa da budem spremna kada sve ponovno krene. Tada mi je uvelike pomoglo i što je bio organiziran Eastern Europe Championship, prvenstvo istočne Europe koje je organizirao Janko Tipsarević u Beogradu, u svojoj teniskoj akademiji na Zvezdari. Igrali su se mečevi, bila je ekshibicija, ali imali smo osjećaj da je sve u redu i da se sve igra najnormalnije. To nam je dosta pomoglo da održimo igračku formu i da budemo u neku ruku spremni kada sve ponovno krene”, dodala je.

Susjedi se zanimali

U to vrijeme, Marianu se povezivalo s interesom iz BiH i iz Srbije da igra pod njihovom zastavom, a opisala nam je kako tu stoje stvari i što se tada zbivalo.

“Bilo je svakakvih priča, zainteresiranost su pokazale države u regiji, ali nekako sam i dalje vjerna Hrvatskoj, tako će i ostati, ne vjerujem da će se to mijenjati. Bila sam članica reprezentacija do 12, do 14, do 16 i juniorskog Fed Cupa, bilo je to sa samo 16 godina kada su cure bile dvije godine starije od mene, a s obzirom na to, moj cilj je definitivno zaigrati za hrvatsku reprezentaciju i znam da će taj dan doći. U to sam uvjerena i tome se nadam”, istaknula je 28-godišnja rođena Makaranka.

“Mislim da će uvijek ostati tako da sam vjerna svojoj domovini i da se to neće mijenjati. Već s 15 godina sam imala ponudu igrati za Izrael, nudili su mi veliku svotu novca da prijeđem njima na način da ne moram ni trenirati tamo, samo da za njih igram. Nudili su stvarno veliku svotu novca, no ja sam to odbila. Taj novac je vjerojatno tada mogao uvelike pomoći mojem razvoju u karijeri s obzirom na to da od hrvatskog saveza nikad nisam potporu kada sam trebala i mogla. No, ostala sam vjerna Hrvatskoj, a tako će i ostati dok ne ostvarim svoj cilj i san zaigrati za našu seniorsku reprezentaciju”, opisala je svoje želje u nastavku puta s reketom.

‘Često dobivam komplimente, naravno da gode’

Kako je išla dalje u tenisu, Mariana je postupno privlačila zanimanje i na društvenim mrežama, trenutno s 33,6 tisuće ljudi koji je prate na Instagramu, a taj interes, kazala nam je, nastoji iskoristiti za stvari koje su joj bitne.

“Definitivno svoju popularnost na društvenim mrežama pokušavam fokusirati tako da to bude isključivo usmjereno na moju povezanost s Ujedinjenim narodima, za širenje glasa za donacije za gladne širom svijeta. Nastojim pokazati i svoj dio života u tenisu, putovanja, svakodnevne obaveze, a želim biti i inspiracija mladim generacijama koje dolaze. Uvijek se trudim odgovoriti na poruke ako me netko pita za savjet ili za neku pomoć, ako treba promocija”, opisala je.

“Popularnost dižu i reklame, tu je takozvani ‘modeling’, često dobivam komplimente, a naravno da to svakoj ženi i curi godi. No, moj fokus će uvijek nekako ostati na sportu. Od malena sam disciplinirana, nekako ‘kodirana’ za to da budem isključivo profesionalni sportaš. Ima dana i kada treba pauza od društvenih mreža, treba vraćanje u stvarni svijet. Volim čitati knjige, volim šetati, pogledati dobru seriju ili film, družiti se sa sestrom koje često nema kod kuće zbog njenih putovanja, a i ja putujem. Znamo se samo sresti na aerodromu, pozdraviti se, popričati pet minuta i onda svatko ide na svoj izlaz”, dodala je Mariana, a spomenula je i lošiji dio priče koji znaju donijeti društvene mreže.

“Bude tu i negativnih komentara ako se izgubi meč, ali trudim se to ne gledati. Uvijek će biti onih koji te ne vole ili koji te vrijeđaju ako se dogodi poraz u meču, no naravno da ima više ljudi koji pružaju podršku i koji su dodatni motiv da budeš što bolja verzija sebe svakog dana”, istaknula je i dobro i loše.

‘Tata je bio u bolnici, bilo se teško fokusirati’

Godina ide dalje, mečeva neće nedostajati, a Mariana nam je približila što očekuje u mjesecima koji dolaze.

“Što se tiče igre parova, moj cilj je da što više napredujem s renkingom i da zaigram na Grand Slam turnirima. U igri parova uživam, treba odati malo veće priznanje igračima samo parova. To je također zahtjevan dio u tenisu, uspijevaju oni koji imaju malo više vica, koji znaju neke teniske ‘cake’, imaju malo više osjećaja i brzo razmišljaju. Ne želim otpisati samu sebe ni u singlu, fizički se osjećam spremno da mogu igrati i jedno i drugo. U preostalom dijelu sezone probat ću igrati i jedno i drugo na dolazećim turnirima kod nas u Hrvatskoj”, rekla je.

“Prvi dolazi Split, a onda je Osijek koji jedva čekam igrati jer sam prošle godine imala dobar rezultat, bila sam u četvrtfinalu na turniru od 25 tisuća dolara. Atmosfera je bila vrhunska, gostoprimstvo, prijatelji koji su mi tamo, stvarno jedva čekam vratiti se ove godine. Tu je i WTA Makarska u šestom mjesecu u mojem rodnom gradu, pod organizacijom direktora Feliksa Lukasa, kojem još jednom zahvaljujem za organizaciju za prošlu godinu, jedva čekam ponovno nastupiti ove godine”, nastavila je Mariana, spominjući i što bi najviše voljela dohvatiti.

“Zadala sam si cilj da u parovima pokušam nastupiti na US Openu, trebala bih skupljati što više bodova na turnirima većeg ranga, s nagradnim fondom 40 tisuća i 60 tisuća dolara, pa i 25 tisuća, da što više napredujem s renkingom. Voljela bih ponovno dobro odigrati WTA u Makarskoj, kod kuće, povratak u Osijek me jako raduje, također i Split zbog parova s Tenom Lukas, a igrat ću i singl. Tena i ja odrasle smo kroz djetinjstvo jer smo generacija, mislim da će ‘kemija’ dobro djelovati na terenu”, kazala je, a poželjela je i zdravlje u nastavku godine. Koliko to krhko može biti, iskusila je lani jer je tata bio u bolnici dok je igrala u svojem gradu.

“WTA Makarska mi ima poseban značaj zbog prošlogodišnjeg odsustva mojeg oca. Bio je zbog zdravstvenih problema u bolnici dok sam igrala svoj prvi meč na glavnom turniru u WTA konkurenciji. Imao je jednu operaciju točno kada sam igrala meč, bilo je stvarno vrlo teško fokusirati se na igru i na taktiku imajući to u glavi. Polufinale parova koje sam u Makarskoj igrala uvelike mi je donijelo i napredak na ljestvici, zbog toga sam još jednom zahvalna direktoru Feliksu Lukasu na povjerenju koje mi je ukazao, nadam se da ćemo i ove godine uživati na WTA u Makarskoj”, približila nam je Mariana.

Prije nastupa u Splitu, 28-godišnja Makaranka spremala se na terenu kako se ožujak bližio kraju, a uoči novih mečeva došlo je na red kupanje u moru, na što se odvažila dok to još ne rade mnogi. “Okupala sam se poslije treninga, tako da evo, sezona je otvorena što se toga tiče”, rekla nam je Mariana, koju sada čeka i dolazak dijela sezone s puno posla na terenu u Hrvatskoj…