TATA JE GURAO JUGOSLAVIJU I HRVATSKU, A SIN RASTURA! Neke su se stvari kod njih poklopile, ali ne ispadne uvijek tako…

Autor: Ivan Lukač

Puno je sportaša nakon mirovine okrenuli se obiteljskom životu, ali su se vrlo brzo vratili sportu jer su baš njihova djeca nastavila njihov put. Ovo su neki primjeri talentiranih sportaša koji iza sebe imaju uspješne roditelje.

A povod nam je sjajan uspjeh Luke Leni Ukića, sina Roka Ukića, a koji je sa svojim Splitom osvojio U13 Cedevita kup, te je protiv Crvene zvezde ubacio 45 poena.

Tenis: Emanuel Ivanišević i Ajla Tomjanović





Goran Ivanišević simbol je tenisa u Hrvatskoj, a njegov sin Emanuel je početkom godine postao prvak države. Emanuel je u parovima uzeo titulu uz kolegu Franu Sučića koji je viceprvak u singlu. Emanuel je to postigao u juniorskoj konkurenciji do 16 godina, a član je TK Split. Već ozbiljnu tenisku karijeru ima Ajla Tomjanović. Ipak, njena pozadina je rukometna. Otac Ratko je s Hrvatskom osvojio svjetsko srebro i europsku broncu, a svoju kćer usmjerio je u tenis. Ona je do 2014. nastupala za Hrvatsku, a zatim je otišla put Australije ubog boljih uvjeta.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ajla Tomljanovic (@ajlatom)









Košarka: Luka Šamanić i Roko Prkačin

Ljubitelji košarke u Hrvatskoj sjetit će se bivšeg centra Zadra, Marka Šamanića koji je sa Zadrom osvojio ABA ligu. Njegov sin Luka je trenutnu u NBA-u i iza njega je najteže razdoblje u karijeri. Još kao klinac otišao je u Barcelonu te igrao za B momčad, a onda stiže u Olimpiju. Iz nje odlazi u NBA gdje se nije snašao. 4 godine je lutao, a ove godine je proigrao u razvojnoj ligi i dobio šansu u Jazzu koju je iskoristio te potpisao s njima jednogodišnji ugovor. Roko Prkačin je 2 godine mlađi te s nepune 21 godinom nije poput Šamanića žurio u NBA. Njegov otac Niška legenda je Efesa te bivši kapetan reprezentacije. Roko je bio projekt Cibone, ali nesposobnost kluba ga je odvela u Gironu gdje je iz susreta u susret sve bolji i pokazuje svoj talent.

Vaterpolo: Luka Bukić









Kada vam je otac jedan od najboljih svih vremena onda nije ni čudno da vas život “baca u vodu”. Luka Bukić sin je Perice Bukića. Čovjek koji je u karijeri dva zlata s Jugoslavijom i srebro s Hrvatskom 1996. Bio je i aktivni član HDZ-a te predsjednik saveza od 2004. do 2010., a 2008. je postao član kuće slavnih vodenih sportova. Njegov sin Luka dio je “barakuda” od 2015. a u svom životopisu ima olimpijsko srebro i europsko zlato.

Nogomet: Martin Baturina i Nikola Soldo

Martin Baturina trenutno je najveći talent u HNL-u i mladić koji na svojim leđima nosi teret nasljednika Matea Kovačića i Luke Modrića. Ponikao je u Hajduku, a zatim preko Splita dolazi u akademiju Dinama. Njegov otac Mate nekadašnji je igrač Solina, Šibenika te Hajduka s kojim je uzeo naslov prvaka i u to vrijeme debitirao za reprezentaciju. Roko je velika želja brojnih klubova u Europi, a njegov talent ga već sad čini jednim od najboljih u Hrvatskoj.

Brat Roko je napadač te igra odlično u drugoj španjolskoj ligi za Racing. Zvonimir Soldo brončani je vatreni te legenda Stuttgarta. Bio je odličan stoper, a u bogatoj karijeri je igrao je još za Dinamo, Inker i Zadar. Njegov sin Nikola je veliki talent, ali je on preskočio Dinamo te je vrlo brzo postao prvotimac Lokomotive nakon što je kao i otac odigrao dobre sezone u Interu. Opet se ugledao na oca i on pokazuje talent na stoperu te je sada član Kolna i mlade u21 reprezentacije.

Puno je još primjera djece koji su krenuli putevima svojih roditelja, a i sami roditelji, a i mi kao fanovi sporta želimo da nadmaše uspjehe svojih roditelja. Neki su bili uspješni primjeri, a neki i nisu baš toliko…

I vratimo se za kraj na posljednji primjer.

Roko Leni Ukić i s 38 godina igra dobro za svoj Split, ali sve se više priča o njegovom sinu Luki.

Luka Leni Ukić je 2010. godište, a njegov košarkaški talent je već zaokupio pažnju svjetskih skauta.

“Tehnika s loptom i tečnost u igri, pregled igre, dodavanja, osjećaj za igru, odlučivanje… To je jedinstveno u njegovoj dobi, a zadnji put je to viđeno kod jednog drugog tipa koji se zove Luka”, napisao je prije nekoliko mjeseci slovenski skaut Marko Turk.

Mladi košarkaši Splita osvojili su Cedevita U13 kup. U utakmici za naslov pobijedili su Cedevitu Junior 88:64.

Na turniru igrača 2010. godište nastupili su uz Split, Cibona, Zadar, Crvena zvezda, Cedevita Olimpija, Budućnost i Helios Sunsi.

Najbolji igrač turnira bio je Luka Leni Ukić, također i najbolji strijelac. Crvenoj zvezdi ubacio je 45 poena. I to je dokaz koliko vrijedi…