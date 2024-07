Tata hrvatskog kapetana oštro napao sina: ‘Skandal, pa mogli su ga nožem probosti’

Incident iz Pireja koji se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak, a u kojem su glavni protagonisti bili hrvatski reprezentativci Dario Šarić i Ivica Zubac, nastavlja puniti medijske stupce.

Incident se dogodio u jednom atenskom noćnom klubu, a potvrdili su ga iz Hrvatskog košarkaškog saveza. “Nakon teških višetjednih priprema i utakmica igrači su se odlučili na zajedničko druženje za oproštaj prije povratka svojim kućama ili klubovima. Tijekom druženja u jednom od klubova u Ateni neki od naših igrača napadnuti su najprije verbalno, a zatim i fizički što je dakako uzrokovalo njihovu samoobranu. Bio je to kratkotrajan incident prekinut intervencijom klupskih redara”, objavili su iz HKS-a.

Sada je cjelokupnu situaciju za net.hr komentirao i Predrag Šarić, otac kapetana hrvatske reprezentacije. “Ljutim se na njega, kako se neću ljutiti, pa sin mi je. On je, usto i profesionalni košarkaš i ne bi se smio dovoditi u takve situacije, biti dio takvih afera, skandala. Niti on niti nitko od njih, jer oni su elitni košarkaši, poznati sportaši, uzori mladima. Uz to, ono što je još bitnije od toga, nikad u takvim situacijama ne znaš tko može izvući kakav nož, sa strane te ubode”, rekao je Šarić.

“Istina, mi ne znamo što se dogodilo i jasno je meni da se ponekad čovjek mora braniti. Bio je s njima i mali Jedvaj, možda su momci s njim htjeli malo izaći, podružiti se, vidjeti, otišli u klub i dogodilo se to što se dogodilo. Možemo mi sad pričati što se dogodilo prema snimci koju smo svi vidjeli. Očito je netko nekom nešto dobacio, Dario je išao Ivicu braniti, uletjeli su redari i nastao je šou”, nastavio je Darijev otac kojem se mobitel užario nakon incidenta.

“Gledajte, jednostavno u to doba Dario se nije smio naći u noćnom klubu, pogotovo ne u takvoj situaciji. Zbog njegove karijere, zbog njegovog ugleda kao sportaša…Nemojte ga braniti, nemojte… Ljutim se da, normalno da se ljutim. Skandal samo takav, ne znam što se događa, ljudi me zovu, a on na snimkama sukoba tamo sjedi na podu. Svi znamo kako je završila priča s Bad Blue Boysima u Grčkoj, što su oni proživjeli i za što su bili optuženi, nevini. Može te tamo komotno, u takvoj situaciji, netko nožem probosti i sad ti gledaj što i kako. Uništi ti karijeru, život, a zašto?”, završio je Predrag Šarić.









Prema objavljenoj snimci TMZ-a vidi se kako se Zubac naguravao s nekim ljudima, a u sljedećem kadru netko je na tlo srušio Šarića i počeo ga gušiti s leđa. Grčki portal Newsbomb piše kako je na licu mjesta u noćnom klubu u kojem se dogodio incident bio i bivši hrvatski reprezentativac Tin Jedvaj, inače igrač Panathinaikosa i član momčadi koja je osvojila srebrnu medalju na SP-u u Rusiji 2018. godine. Do incidenta je navodno došlo nakon žestoke verbalne rasprave koju je Zubac vodio s jednim od posjetitelja, a nakon što je Šarić stao u obranu prijatelja i reprezentativnog kolege brzo je primio udarac nakon kojeg je završio na tlo. Kapetan Hrvatske je nakon svega navodno nakratko ostao u besvjesnom stanju.