TANKIRAO MEČ, PA SPAKIRAO TORBU PRIJE KRAJA: Velika sramota poznatog tenisača: ‘Moji demoni su se vratili’

Kad je u pitanju Benoit Paire, spektakl je zajamčen, tako uzbuđenja nije nedostajalo niti na terenu broj 11, tamo gdje će kasnije svoj triler imati i Borna Ćorić.

Naime, Francuz je, evidentno je to, uostalom ima puno svjedoka, tankirao meč 1. kola US Opena protiv Britanca Camerona Norriea. Statistika će potvrditi da se tu nešto čudno događalo, jer prvi set je trajao manje od 20 minuta, treći također.

Da stvar bude sramotnija, Paire je spakirao torbu za polazak prije nego što je meč bio i gotov. I za sve to će biti nagrađen s 80.000 dolara, koliko se nagrađuje poraz u prvom kolu. Da, dobro ste pročitali, a dolar se jako približio euru…

Nije mu to prvi put, da tankira. Na Wimbledonu je bio upozoren prošle godine zbog “nedovoljnog zalaganja” na terenu.

“Osjećam se loše na terenu i danas je opet bilo tako. U drugom setu sam vodio 5:3 i trebao sam ga osvojiti. To bi bilo dobro za moju glavu, ali moji demoni su se vratili”, rekao je nakon susreta.

Frenchman Benoit Paire left fans and commentators alike scratching their heads following an uninspired outing against Cameron Norrie at the U.S. Openhttps://t.co/WWuRPfkK1V

— Mirror Sport (@MirrorSport) August 30, 2022