Talijan napravio senzaciju na Australian Openu, Đoković poražen nakon 2195 dana

Jannik Sinner pobijedio je Novaka Đokovića u polufinalu Australian Opena. Slavio je Talijan s 3:1 u setovima, 6:1, 6:2, 6:7(6), 6:3 i tako nanio srpskom tenisaču prvi poraz u Melbourneu nakon 2195 dana.

Đoković je apsolutni rekorder s 24 osvojena Grand Slam naslova, a sam Australian Open osvojio je deset puta.Statistika kaže kako je prošlo čak 2195 dana od zadnjeg poraza srpskog tenisača na Australian Openu, a Sinner je bio samo jedan poen udaljen od slavlja u trećem setu kada je Đoković uspio spasiti jednu meč-loptu.

Odigrao je Talijan fantastičan meč, a u prvom setu ostavio je Đokovića na samo jednom osvojenom gemu. Postao je tako tek četvrti tenisač kojem je uspjelo ostaviti Đokovića na tek jednom gemu u nekom od setova. Ranije je to uspjelo tek Maratu Safinu (2005.), Jo-Wilfriedu Tsongi (2010.) i Stanu Wawrinki (2013.). Dakle nitko to nije napravio punih 11 godina.

