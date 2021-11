TALENTIRANI TINEJDŽERI HRVATI BRZO POSTAJU MILIJUNAŠI! U bivšoj Jugi su Prosinečki, Šuker i ekipa mogli samo sanjati o ovoliko novca!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sjećate li se s kojom lavinom kritika je bio zasut i izbornik Zlatko Dalić zbog uvođenja Joška Gvardiola na pripremnoj utakmici za Euro protiv Belgije i samo par dana kasnije na uvodnu utakmicu Eura, nas i Engleza. A tako kako su udarali po Daliću udaralo se i po Gvardiolu. A danas, samo nekoliko mjeseci kasnije Gvardiola se doživljava kao jednog od najboljih i najperspektivnijih mladih igrača Starog kontinenta.

Danas u Laipzigu, tamošnjem klubu Red Bullu, ne mogu doći k sebi od oduševljenja kakvog su igrača kupili, makar za goleme novce. Isplaćuje im se svaki euro. A za njegu su Dinamu dali 16 milijuna eura.

Rezimirajmo, njegova karijera uistinu ide brzinom svjetlosti. Za prvu momčad Dinama debitirao je u studenom 2019. godine, za godinu i pol kasnije igrao je na europskoj smotri. U ljeto prošle godine „zakapario„ ga je RB Leipzig, s idejom da ostane još jednu sezonu u zagrebačkom klubu. U toj godini izborio je reprezentaciju…

Nevjerojatna svestranost

U Leipzigu je na početku igrao na poziciji lijevog beka, a u posljednje vrijeme sve češće igra kao lijevi stoper u sustavu s tri igrača u obrambenoj liniji. Što samo dokazuje njegovu svestranost…

„Joško je nevjerojatan igrač koji stalno želi učiti. Nikad nisam vidio 19-godišnjeg obrambenog igrača koji ima toliki potencijal”, rekao je trener Leipziga Jesse Marsch.

Nogomet je počeo igrati u Trešnjevci, u popularnoj ”Grabi”, pokraj dvorane „Kutija šibica”. To je njegovoj obitelji sa Srednjaka bio najbliži nogometni teren. Nakon što je ostvario transfer u RB Leipzig, Joško Gvardiol kupio je obitelji kuću u Rakitju, na mirnoj lokaciji, pokraj istoimenog jezera. „Kada mu je obitelj zbrinuta može se posvetiti nogometu 24 sata dnevno”, njegove su riječi. Da, djeca ostaju bogataši, u današnjem sportu to nije čudno. Pitanje je samo s koliko zrelosti ti dječaci mogu raspolagati golemim novcem. Očito, kod Gvardiola ne nedostaje zrelosti i brige za obitelj. I to je jedan od preduvjeta da uz činjenicu da je veliki igrač bude i veliki čovjek.

Činjenica jest da naši najveći sportaši, u momčadskim sportovima, poput Dražena Petrovića, Dine Rađe ili Tonija Kukoča u njegovim godinama nisu ni mogli sanjati takve novce. Za današnju talentiranu djecu dolazi neko novo vrijeme, vrijeme velikog novca i odgovornosti. Joško Gvardiol je zoran primjer.

Brzo je osvanuo u Dinamu, još brže u drugoj, pa u prvoj momčadi, a meteorski uspon završio je u reprezentaciji. Na Euru!









Nastupajući za Dinamo doslovce je opčinjavao. Stalno je igrao u visokom ritmu, sjajno, i kroz domaće prvenstvo i Europsku ligu, Imponirao je mirnoćom, zrelošću i odgovornošću. Mnogi inozemni treneri, pa ni Mourinho, nisu vjerovali da je riječ o tako mladom igraču. Ipak, sticao je mnoge vještine kroz sve kategorije mladih hrvatskih reprezentacija, a u Dinamu je ispočetka bio pažen i pripreman za velike stvari. I sam se jako trudio, godinama uz redovite treninge u Dinamu trenira još s privatnim trenerom. Pa tako ispada da je trenirao najmanje četiri sata dnevno.

Odlikuje se ne samo obrambenim sposobnostima, nego i aktivno sudjeluje u pripremi napada, a nerijetko i dolazi u završnicu, na skok. Njegova polivalentnost je tolika da ga se u igri može primjetiti na mnogim pozicijama, jednostavno ga igra ponese. Sudjeluje u duplim pasevima, prodorima, driblinzima, pokreti su mu kao u napadača, onako krupan nevjerojatno je hitar i spretan.

On je doslovno rođen za totalni nogomet. Taj termin „totalni nogomet” označava način igra u kojem svaki igrač može igrati na bilo kojoj poziciji. Joško Gvardiol je upravo takav igrač.

I da, kao da je rođen za rekorde. Njegov talent već mu je omogućio neke rekordne dosege. Pa je tako u A reprezentaciji postao najmlađi debitant na završnom turniru Europskog prvenstva, na kojemu je u utakmici s Englezima nastupio s 19 godina, četiri mjeseca u 21 danom. Za usporedbu, Dario Šimić na velikom je natjecanju debitirao s 20 godina, sedam mjeseci i sedam dana.









K tome, Joško Gvardiol je i najmlađi obrambeni igrač koji je ikada postigao pogodak za reprezentaciju. U susretu s Ciprom u listopadu zabio je s 19 godina, 8 mjeseci i 16 dana. Samo je Ivan Rakitić bio mlađi strijelac za Hrvatsku u službenim natjecateljskim utakmicama.