Tajne službe krojile kraj HNL-a!? ‘Što se žalite, najkatoličkiji klub je prvak’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bilo je to već poodavno, 26. svibnja 1999. godine. Dogodila se utakmica koja je još uvijek najkontroverznija u povijesti Prve HNL. Rijeka je na prepunoj Kantridi dočekala Osijek a pobjeda je donosila naslov prvaka Hrvatske. Semafor je pokazivao neriješen rezultat, bilo je 1:1 u 89. minuti, a onda je za pobjedu i naslov pogodio Admir Hasančić, no uslijedila je zbrka koja je u nevjericu bacila 22 tisuće na tribinama nagužvanih navijača (neslužbeno je na tribinama bilo čak 26 000 ljudi).

Pomoćni sudac Zoran Krečak signalizirao je nepostojeće zaleđe, a glavni sudac Alojzije Šupraha umjesto na centar pokazao je ispucavanje za golmana Osijeka. I dan-danas još uvijek se mjere centimetri, je li Hasančić bio u zaleđu.

Suce je tog dana s Kantride otpratila policija i pravo je čudo da proključala Armada nije krenula u obračun sa sucima. Snovi Rijeke potonuli su u valove. Na naslov su čekali punih 19 godina, do sezone 2017/2018.





Šupraha: Ispričao sam se Osijeku

Mnogi su tvrdili da je sve to zbog visoke politike, neki su govorili i o zavjeri. Sve je završilo dotad neviđenim skandalom! Na koncu ispao je krivac i predsjednik Republike Franjo Tuđman, tvrdilo se da su upletene i državne tajne službe, a gorčina iz Rijeke se prosipa još i dan-danas.

“Ja sam se u više navrata ispričao Osijeku što sam ga oštetio u toj utakmici dosudivši kazneni udarac za Rijeku koji nije postojao. Da je tada postojao VAR, taj kazneni udarac bih poništio. I da nije bilo toga kaznenoga udarca, Rijeka nikada ne bi postigla pogodak u toj utakmici”, kasnije se po novinama branio glavni sudac Alojzije Šupraha.

“Toga dana doživio sam najveću sportsku nepravdu u svojoj karijeri. Bio sam sudionik te akcije u kojoj je postignut pogodak jer sam prebacio loptu za strijelca Hasančića. Počeli smo slaviti pogodak, a onda se dogodio šok. Sve ste to već puno puta vidjeli, ne treba tu previše pametovati”, govorio je Boško Balaban, tada nogometaš Rijeke. Kasnije je prešao u Dinamo.

“Vjerojatno se radilo o velikom pritisku, mi smo u glavama već bili prvaci i slavili unaprijed. Zato u toj utakmici nismo igrali na visokom nivou, no mi smo pobjednici u toj utakmici iako nam pobjednički pogodak na kraju nije bio priznat. S druge strane, morate znati da je tadašnja Croatia u toj utakmici stimulirala Osijek (spominjalo se 60 tisuća njemačkih maraka po igraču, nap. a.). To su nam rekli igrači Osijeka, da se bore da Croatia postane prvak”, istaknuo je Balaban.

“Bio je to idealan trenutak da postanemo prvaci jer su se za naslov do zadnja dva kola borila tri kluba, Hajduk, Croatia i Rijeka. To je u Hrvatskoj rijetkost. Atmosfera na Poljudu i na Kantridi bila je presavršena, a u Maksimiru turobna”, završio je svoje prisjećanje budući nogometaš Dinama i Aston Ville.

Hasančić: Prerano smo počeli slaviti naslov

Strijelac tog nepriznatog gola Admir Hasančić se prisjećao: “Na stimulaciju su Dinamovci imali pravo. To je dopušteno. Prerano smo počeli slaviti taj naslov. Nakon pobjede na Poljudu protiv Hajduka već smo feštali. Grad je bio na nogama. Činilo se da samo trebamo izaći na travnjak i pobjeda protiv Osijeka će doći sama.”









I gola se sjeća, i te kako….

“Kad se Sztipanovics spremao nabaciti u šesnaesterac, ja sam se, kao uvijek, malo navirio prema golu, ali i odmah se instinktivno povukao pazeći da ne budem ni centimetar iza obrane Osijeka. I kad je Krečak označio zaleđe, nisam mogao vjerovati. Svi smo ga opkolili, na rubu očaja. Ni danas mi nije jasno kako sam se uspio svladati da ne skočim na njega. Nasreću, suzdržao sam se, ostao sam sportaš iako sam bio suočen s nezamislivom nepravdom. Glavni sudac Šupraha ga je tri puta pitao: ‘Jesi li siguran?’. ‘Jesam, jesam, jesam’, kao papiga je odgovarao Krečak.”

Počelo je medijsko razvlačenje, jedan tjednik je objavljivao, hvalio se podacima iz izvora bliskog vrhu obavještajne zajednice, komplete stenograma. Koji su trebali dokazati kako su po izravnoj naredbi Franje Tuđmana – SZUP i HIS lažirali prvenstvo, a mjesecima prije toga prisluškivali i pratili nogometne suce i dužnosnike, sportske novinare i navijače, te o svemu informirali Franju Tuđmana.









“Naslov prvaka osvojio je najkatoličkiji klub u Hrvatskoj”

Akciju je navodno vodio bivši šef Službe za zaštitu ustavnog poretka Ivan Brzović, a izvršitelji su bili glavni sudac utakmice Rijeka – Osijek Alojzije Šupraha, inače šef Centra SZUP-a u Splitu, te zadarski nogometni sudac Reno Sinovčić koji je vodio glavne Croatijine utakmice, kao i finale Kupa između Osijeka i Cibalije koje je nakon sudačke prevare dobio Osijek.

Jasno, kako to u nas uvijek bude, i javnost se opredijelila, po navijačkom principu. Oni koji su bili za Dinamo tvrdili su da su sveto tlapnje, oni koji su bili protiv zagrebačkog kluba u tim navodima vidjeli su istinu. Prijepori su dugo trajali, ma traju i danas, te se uvijek u priču uplete i predsjednik Tuđman.

Hrvatski predsjednik nikad se oko toga nije oglasio, ni odgovarao na optužbe. A ulje na vatru donijela je i rečenica tadašnjeg predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza, Vlatka Markovića: “Ne znam zašto se svi žale, pa naslov prvaka osvojio je najkatoličkiji klub u Hrvatskoj“.

Na koncu Balaban prešao u Dinamo

Ogorčenje Riječana nije bilo kraja. Spominjalo se i istupanje iz Prve lige.

No, već za sljedeću sezonu Dinamo je angažirao napadača Rijeke Boška Balabana. Koji je bio najagresivniji prema sucu Šuprahi nakon utakmice, a sjećamo se kako je i kasnije satima plakao ispred klupskih prostorija. Eto, što ti je nogometni profesionalizam, i tržište.

Predsjednik Franjo Tuđman uredno je poslao čestitku Dinamu, nekoliko dana kasnije upriličio i svečanu večeru, a tu utakmicu nikad nije spominjao.