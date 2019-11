TAJNA DINAMOVE SVLAČIONICE: Evo zašto je Dinamov pogon među najjačima na svijetu!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Dinamo je u svojoj novijoj povijesti odigrao pravo more povijesnih utakmica, no prava je istina da se tek današnji dvoboj protiv izuzetno napadačkog Šahtara, s pravom može nazvati sudbonosnim.

Modri su desetljećima muku mučili s drugima i sami sa sobom, a večeras, preko noći imaju priliku najaviti svoj prodor među šesnaest najboljih klubova starog kontinenta.

Osim toga, omladinski pogon gazi sve pred sobom, i to nije iznenađenje, nego produkt višegodišnjeg stručnog rada s mladim nadama. Protekle su sezone juniori Dinama bili tik do plasmana na završni turnir Lige prvaka na kojem su se natjecale četiri momčadi. Imali su plavi mladci protiv Chelsea vodstvo od 2 – 0 sve do 77. minute, i samo je usud htio da Chelsea do kraja susreta izjednači, a u pripetavanjima s bijele točke pobjedu im donese hrvatski reprezentativni vratar Karlo Žiger, koji je modrima obranio dva udarca i odveo Chelsea u polufinale.

U istom tempu nastavili su juniori Dinama i ove sezone, prvim mjestom na tablici poslije četiri kola, najavili su visoke ciljeve koji očito postaju standard.

No zašto momčad Dinama igra tako dobro, zbog čega su povezani, zbog čega su – momčad?





Odgovor se možda krije u hodnicima ispod Maksimira, među svlačionicama u kojima se prije izlaska na teren kuju mladi karakteri, na koje je još uvijek moguće djelovati na najbolji sportski i ljudski način.

Pročitajte načela na kojima Je stasao novi Dinamo:

U -15 NAČELA