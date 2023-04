‘TADAŠNJI JUGOSLAVENI UNIŠTILI VELIKU PRILIKU ZA HRVATSKU’! Legenda otkrila tajnu: ‘Zbog Oluje su mrzili sve hrvatsko, a onda nas je poslao u PM i ništa od svega!’

Jedan od legendi hrvatskog sporta svakako je Niko Pulić, a koji je obilježio hrvatski automobilizam.

Gostujući u emisiji “Podcast Inkubator” govorio je o raznim temama, a jedna od najzanimljivijih svakako je moguća utrka Formule 1 u Hrvatskoj.







Propala prilika za spektakl

“Malo se o tome zna, ali četiri dana su bili moji gosti. Bernie Ecclestone i njegova Slavica i dvoje djece. Družili su se s mojom djecom, bili su u hotelu. Htjeli su da se ne zna da su tu, lagao sam prijatelje, susjede, novinare. Na odlasku im je moja mama napravila specijalitet, “konavolsku menestru”.”, počeo je priču na tu temu, pa dodaje:

“Formula 1 u Hrvatskoj? Radilo se o tome da je u igri bila Indija. A zapravo bila je Indija ili Hrvatska!”, rekao je Niko Pulić.



“Bernie je to htio! Dali renovirati Grobnik? Mali je, skučen, klima nije dobra, veliki su vjetrovi, a čak ima i snijega. Onda se gledama druga lokacija. Između Zadra, Šibenika i Splita.”, dodao je legendardni hrvatsko vozač.



“Nažalost, onda su tadašnji Jugoslaveni u tisku, koji su bili jaki i protiv svega što je Hrvatska napravila u tih pet godina rata, znači dvije godine iza Oluje, mrzili su sve one koji su htjeli ulagati u Hrvatsku, počeli su natpisi slike, poslije su te novine i ugašene, neki od tih ljudi su umrli, ne žive u Hrvatskoj…, ali to je bio okidač da on kaže, idite u PM.”











“Ozbiljno je bio vruć!”

Velika nagrada Indije na kraju se počela organizirati tek od 2011. godine i trajala je samo tri sezone. Utrka je na kraju propala zbog velikih dugova koji su se nagomilali.









