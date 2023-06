‘Ta snaga i moć Hrvatske je fascinantna’! Peršon najavljuje finale: ‘Ma on je fenomen koji će trajati’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Saša Peršon bio je vrhunski stoper. Danas trenira mlade nogometaše u riječkom Orijentu, a hrvatsku nogometnu reprezentaciju prati strastveno. Uostalom, smatra je svojom, pa on je i igrao onu čuvenu utakmicu, prvu, protiv Sjedinjenih Američkih Država u Zagrebu u listopadu 1990. godine. A jedan je od rijetkih igrača koji je igrao za sva tri naša hrvatska prvaka, za Rijeku, Hajduk i Dinamo.

Oduševljen je hrvatskom predstavom u polufinalu Lige nacija protiv Nizozemske:

“Bio sam stoper i moram se najprije osvrnuti na igru naših obrambenih igrača. Mislim da su odigrali jako, jako dobro. Istina, kod prvog gola su nas Nizozemci prebrojali kao u rukometu, ali akcija je počela iskosa, nisu tu mogli puno reagirati.”, kaže i nastavlja:





‘Nije se bilo lako vratiti’

“Ali, sve ostalo je bilo na visini zadatka. Pa, s kud i kamo višim igračima nisu se dali nadskakati, fino su sudjelovali u kreiranju igre, nije bilo niti jednog kiksa. Šutalo i Vida, a kasnije Erlić bili su naši stožerni ljudi. Makar, ja sam počeo pričom sa stoperima, ali svi su odigrali odlično”, rekao je za Dnevno.

Jeste li ugodno iznenađeni, svi govore da je Hrvatska odigrala odličnu utakmicu. Ne samo zbog pobjede, već zbog dojma?

“Znam ja da smo mi dobri, ali ni dobre momčadi ne igraju redovito dobre utakmice. Znate onu tezu, nismo bili dobri ali smo dobili utakmicu i to se pamti. Sada to nije bilo tako. Dojam je ispao fantastičan. Unatoč i tog nesretnog gola primljenog u sudačkoj nadoknadi. Osobno, mene je najugodnije iznenadila naša fokusiranost. U hrvatskoj reprezentaciji se uopće nije dala primijetiti neka zlovoljnost ili malodušnost nakon primljenih golova”, kaže verbalno spretan Saša Peršon i nastavlja:

“Niti se bilo lako vratiti nakon prvog gola; kojeg smo primili kad smo bili baš sjajni. A da ne pričam o golu u 96. minuti, pa to bi svakog ‘ubilo’. A mi potom odigramo produžetke u takvom ritmu i raskošnoj igri da su nam i Nizozemci pljeskali. Što hoću reći? Da ova naša današnja Hrvatska ima fenomenalnu mentalnu stabilnost. A to možete imati samo ako ste svjesni svoje vrijednosti i svojih mogućnosti. To je najveća poanta s ove utakmice. Svi su naši igrači dobri, ali sada su i iskusniji, time i psihički moćniji. Ja bih čak rekao da je naša jača psiha dobila ovu utakmicu”.

A Luka Modrić? Kako njega objašnjavate?

“Njegova posvećenost nogometu fascinira. Pazite, on je odigrao skoro svih 120 minuta, nije bio izvučen iz igre kao kod Ancelottija u Realu nakon 60 minuta, kada ga odmijeni Asensio. I gledam ga, negdje u 110 minuti, on sprinta prema nizozemskom golmanu. Nevjerojatno. Gledaju ga Nizozemci i tko zna što si misle, sve redom 15 godina mlađi dečki. Mislim da je Luka fenomen koji će još trajati. Jest, on živi sportski život, netko će reći da je u tome tajna. Ma, tajna je u njegovom uživanju u nogometu„.









“Finale”?

”Razgovaramo baš za vrijeme finale. Gledam ga. Mislim ovako; nama je zaista svejedno. Ako imate ambicije za sam vrh, onda vam je tako svejedno. A mi smo se i protiv Nizozemske postavili odmah autoritativno, tako ćemo i u finalu. Neka ta finalna utakmica bude odigrana na način da se samo nas pita. Mi smo takva momčad, nas se mora pitati. Još nešto je važno. Ovu utakmicu protiv Nizozemske je praktički odlučila klupa, ili odluke s klupe, zapravo igrači s klupe. To je snaga, to je ta moć, kada se ne bojiš uvesti pričuvu misleći da ćeš potom oslabiti. Mi još pojačamo. To je divota naše reprezentacije danas„, završio je naš sugovornik.