SVJETSKA ROCK ZVIJEZDA ZAPRIJETILA SRBINU: ‘Ako nekad naiđem na tebe odvratna pi****ino mrtav si’

Nogometne strasti ponekada ponesu navijače malo više nego što bi si željeli dozvoliti, no prijetnja koju je izrekao nekadašnji pjevač Oasisa srpskom igraču Atletica Stefanu Saviću.

Liam Gallagher je poznati strastveni navijač Manchester cityja, koji je u sklopu četvrtfinala lige prvaka igrao u Madridu protiv Atletica, a utakmicu su obilježili grubi startovi i obračuni igrača na kraju utakmice.

Posjetimo, Atletici i Manchester city odigrali su 0:0 i time se klub iz Engleske plasirao u polufinale, a Savić je bio dosta grub prema Philu Fodenu, kojeg su igrači Atletica pošteno faulirali.

Mrtav si

Tako je Gallagher na svom Twitter profilu nakon utakmice napisao dosta prijeteću poruku Srbinu:

“Stefane Saviću, ovo je prijetnja, ako nekad naiđem na tebe odvratna pi****ino mrtav si, MCFC”, napisao je ratoborni Liam, pa poslije nekog vremena je obrisao tu objavu, a sljedeći dan se ispričao Saviću;

“Ljutit sam na sebe i mislim da sam iznevjerio sve svoje fanove ponašanje. Uzor sam odraslima i nadam se da mi mogu oprostiti”, napisao je Liam, no gorak okus ostaje.

Im really upset and annoyed at myself I feel I’ve let all my fans down by my outlandish behaviour I’m a role model to GROWN UPS hope you can forgive me LFUCKING x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) April 15, 2022