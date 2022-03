SVJEDOK NA ROČIŠTU NOGOMETAŠU BOČKAJU ZBOG TEŠKE NESREĆE: “On je nekontrolirano glavinjao, sav krvav, tražio je da ga spasim”!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sjećate se prometne nesreće još. 1. ožujka 2019. ove godine u kojoj je sudjelovao tadašnji nogometaš Osijeka, a sada eto već Dinama, Petar Bočkaj. Kada se u pijanom stanju zaletio u prostorije benzinske crpke u Osijeku, potom pobjegavši bez da je pružio pomoć ozlijeđenima.

U četvrtak, danas, trebalo je biti nastavljeno suđenju dotičnom nogometašu za izazivanje prometne nesreće. Umalo se to nije dogodilo. Petar Bočkaj uoopće nije došao na ročište. Ali se pojavio njegov branitelj Vedran Pajić, pa je ročište ipak održano…

I na tom današnjem ročištu svjedočio je Josip Barišić, bivši igrač Osijeka. On je s benzinske crpke odvezao Petra Bočkaja kući. Kasnije je Bočkaju policijskom istragom izmjereno 1.86 promila alkohola u krvi, a vozio je, skrivio nesreću svojim automobilom – Mercedes AMG E43.

Da je ta nesreća uistinu bila neugodna i opasna svojedoče i činjenice da je djelatnica crpke Renata Golik zadobila teške tjelesne ozljede, a njea kolegica Mirjana Brajović lakše. Ono što najviše tereti Bočkaja jest njegovo napuštanje nesreće, bez da je pružio pomoć ozlijeđenim djelatnicama, čak je izvezao i automobil iz poslovne prostorije crpke, te napustio mjesto nesreće prije negoli je uopće došla policija.

I što je rekao u svom svjedočenju na današnjem ročištu Josip Barišić:

„Tada sam se automobilom vozio iz grada i vidio sam Petra da ‘baulja’ po benzinskoj, da nekontrolirano ide lijevo-desno. Vratio sam se nazad da provjerim što se dogodilo i kako sam stao on je došao do mene, počeo mi je nešto pričati, a ja ga pola toga što je izgovorio nisam razumio. Jedino sam uspio razaznati da želi da mu pomognem, da ga na neki način spasim, da mi govori: ‘Pomozi mi, molim te. Odvezi me odavde’. Vidio sam i da ima krvi na svojoj košulji pa me to dodatno zbunilo. Mislio sam da je bila neka tuča. Bilo je tamo još desetak ljudi koji su ga vrijeđali i nazivali pogrdnim imenima”, rekao je Barišić koji ga je stavio u svoj automobil i odvezao kući.

Barišićevo svjedočenje išlo je i dalje:

„Živio je otprilike 400 metara zračne linije od benzinske i ja sam ga dovezao pred zgradu, a on mi je onda rekao: ‘Postoji mogućnost da sam nekoga ozlijedio’. Upitao sam ga koga, a on je kazao: ‘Djelatnicu na pumpi’. Na to sam mu rekao da se mora prijaviti policiji. Ušli smo u stan, on se umio i popio malo vode, na što sam mu opet rekao da trebamo otići na policiju, da ću ga ja odvesti i on se s time usuglasio. Kada smo sišli dolje, ispred zgrade su već bila dvoja policijska kola. Mene su odvezli jednim autom, a njega drugim”…

Bočkajev odvjetnik Pajić je izrekao prigovor na iskaz svjedoka “u pogledu dužine razgovora s okrivljenim na benzinskoj pumpi”. ON tvrdi da je iskaz svjedoka suprotan snimkama nadzornih kamera iz kojih proizlazi drugačije. Suđenje se nastavlja 5. svibnja ove godine.