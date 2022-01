‘SVIRA MOJA DOMOVINA, A JA SAM SE NAJEŽIO’ Dani Olmo pokazao koliko voli Hrvatsku

Autor: P.V.

Kad je dolazio u Hrvatsku iz Španjolske, dosta je bilo onih koji su ismijavali taj čudan potez, ali na kraju je Dani Olmo upravo preko Hrvatske – “dohvatio zvijezde”.

Kad se isplati i posljednji bonus za njega, vjerojatno prilikom transfera u neki drugi klub, bit će to najunosniji transfer u povijesti HNL-a, a on je ostao zahvalan svojim trenucima u Dinamu, probijanju do trona…

“Da, utakmica Hrvatske i Španjolske na Euru bila je posebna za mene. Jedna od najljepših u karijeri. Izlazim na zagrijavanje a na zvučniku ide “Moja domovina”. Sav sam se naježio u tom trenutku.”, priznao je u intervjuu za Germanijak.

Nije mogao slaviti

“Kada smo zabili gol, nisam mogao slaviti. Dinamo i Hrvatska postali su dio mene i uvijek će biti tako”, rekao je Olmo i dodao kako se često čuje s prijateljima iz Hrvatske, ali i koji je trener ostavio poseban trag u njegovoj karijeri.

“Čujem se s Gojakom, Livijem, nekim prijateljima iz Zagreba koji nisu u nogometu. Čujem se redovito s Bjelicom i drago mi je da ga ide s Osijekom. Naravno, nije mi drago kada se tuče s Dinamom jer bih htio da Dinamo uvijek dobije.”, rekao je Olmo.

Na kraju je ipak naglasio sljedeće:

“No, Bjelica je jako bitan trener u mojoj karijeri. Puno mi je pomogao, puno sam naučio s njime”.