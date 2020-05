SVIJET OPLAKUJE FERGUSONOV PORAZ: Reakcije na društvenim mrežama su neprocjenjive!

Svijet mješovitih borilačkih vještina u rano je nedjeljno jutro dobio novog privremenog prvaka u UFC – ovoj lakoj kategoriji, izvrsnog Amerikanca Justina Gaethjea koji je zasluženo došao do pobjede nad favoriziranim Tonyjem Fergusonom prekidom u posljednjoj, petoj rundi gladijatorskog dvoboja.

Bila je to borba dvojice kompletnih boraca jer se jedan i drugi dobro snalaze u parteru i u stojci, s tom razlikom da pobjeda Fergusonu nije donosila ništa, porazom bi izgubio sve, a poziciju prvog izazivača umjesto njega zauzeo bi Gathje. Scenarij je to koji se naposljetku i dogodio.

Gaethje je serijom preciznih i snažnih udaraca otvorio rane na Tonyjevom licu. Iako je do kraja pete runde i borbe ostalo malo više od minute vremena, sudac je procijenio da daljnje batinanje srčanog Fergusona nema smisla.

Slavlje u Justinovom kutu moglo je početi, za Tonyja se 13. borba pokazala nesretnom. Novi prvi izazivač neprikosnovenog Khabiba Nurmagomedova odmah se i najavio Dagestancu, a na press konferenciji poslije priredbe, predsjednik UFC -a Dana White odbacio je mogućnost susreta Fergusona i Nurmagomedova.

🗣️ “There’s no other challenge I want right now. I want to fight him.”

🏆 @Justin_Gaethje is READY to unify against Khabib! #UFC249 pic.twitter.com/I4IfNWKjQU

— UFC (@ufc) May 10, 2020