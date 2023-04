‘SVIDJELA MI SE NJEGOVA AROGANICJA!’ Bivša ljubavnica razotkrila slavnog Portugalca

Autor: Gordan Ivan Šojat

Oko velikog Portugalskog trenera uvijek se pletu neke priče, a on nikoga ne ostavlja ravnodušnim i možete ga voljeti ili mrziti, ali on je jednostavno Jose Mourinho.

O Mourinhu kao o treneru se više manje sve zna, a svoj privatni život Portugalac dosta uspješno skriva od medija, ali uvijek negdje iscure neke informacije koje inkriminiraju ‘The special Onea’.

Mou je u braku još od 1989. godine s Matildom Farijom, koja je bila uz njega uz sve uspone i padove, a oprostila mu je i barem jednu nevjeru.





Pala na aroganciju

Tako je u javnost izašla jedna od njegovih ljubavnica i to još s početka trenerske karijere, kada je Mourinho vodio portugalsku Leiriju.

Jose je navodno bio toliko zaljubljen u Elsu Sousu, da ju je navodno predstavljao kao suprugu, a i njoj je obećavao brda i doline.









“Uvijek je govorio: ‘Ja sam Mourinho, ja sam Special One, ja sam Bog‘. Svidjela mi se ta njegova arogancija. To mi je privuklo pozornost. Njegovo samopouzdanje je bilo jako privlačno. Volio me hraniti čokolandim kolačićima, a dok smo vodili ljubav i dok me zadovoljavao puštao je hit Bryana Adamsa ‘Everything I Do, I Do It for You‘ , ispričala je Eksa i njihovoj vezi, a navodno je ona zaslužna što je preuzeo Porto, ali ju je jednako tako i doveo u zabludu.

“Nije nosio vjenčani prsten i nisam imala razloga sumnjati u to što mi je govorio. Rekao mi je da će se razvesti od supruge jer nije bio sretan s njom. Bila sam sigurna da govori istinu”, govori Sousa, koja na kraju nije dočekala Mourinha, koji je i dalje u braku s Matildom.