‘SVI SRBI ŽELE TAJ SUDAR S HRVATSKOM’! Bivši srpski reprezentativac: ‘Kako Hrvati mogu, a mi ne možemo? Imaju oni jednu formulu, to treba proučiti’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Hrvatska i dalje diše na pogon nove nogometne medalje. I dalje je to jedna od tema razgovora, iako je već prošlo nekoliko tjedana od završetka smotre.

Nova, treća medalja Hrvata tema je i dalje i kod naših susjeda. Naravno, u Srbiji se traži način kako iskoračiti u elitu, ali ne ide to preko noći.

Vatreni su oduševili u Francuskoj 1998. godine kad su osvojili broncu, pa su u Rusiji 2018. godine bili senzacionalni finalisti, da bi sad opet osvojili broncu.





‘Hrvati ne rade ništa posebno’

“Kako Hrvatska može, a Srbija ne uspijeva”, pokušao je u razgovoru za Blic odgonetnuti nekadašnji srpski reprezentativac Antonio Rukavina.

“Koja je formula? Kontinuitet je jako bitan, pogotovo na velikim turnirima. Možda možemo vidjeti model kako rade, da pogledamo u posljednjih desetak godina.”, rekao je i nastavlja:

“Ne kažem da nešto previše drugačije rade od nas, ali kod njih ima igrača iz njihove lige, plus Dinamo dekadama prodaje igrače za ozbiljan novac. Postoji taj model”.

Pričao je i o potencijalnom susretu.

“Svi žele meč Srbije i Hrvatske da vidimo tko je bolji. A opet, to je opet nešto kao protiv Švicarske… Nikad to ne bih htio, ni kao igrač nisam želio da se to dogodi, a bilo je kod pokojnog Siniše Mihajlovića. Svi znamo kako smo tada prošli, već tada su pokazivali da su mnogo, mnogo ozbiljniji od nas i poslije toliko godina su napravili dva velika uspjeha. Ne bih se uspoređivao s naših okruženjem, već da se usmjerimo da budemo što bolji i gledamo samo sebe”.

Tješi se da su Srbi “europski Brazilci”.









“Naravno da sada svi govore da smo se trebali više boriti, ali opet imamo epitet “Europski Brazilci”, treći gol protiv Kameruna jedan je od ljepših akcija na cijelom Mundijalu. Da, uzeli smo bod, ali nikad ne bih pristao samo na borbu i trku, odnosno ružan nogomet kakav igra Maroko.”, zaključio je bivši nogometaš Villarreala, Borusije Dortmund.