SVI SE PITAJU, TKO JE ONA? Bio je na konopcima, a ona ga je spasila i sve masno naplatila

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Novak Đoković na početku Australian Opena imao je problema s ozljedom, čak je bio i propustio dva treninga prije početka turnira, a činilo se i kako postoji mogućnost odustajanja srpskog tenisača, da bi se Nole čudesno oporavio i dominantno osvojio 10. Australian Open i 22. Grnad Slam u karijeri.

Nakon čudesnog oporavka svi su se zapitali kako to da Đoković, od toga da je bio na konopcima, odjedamput izgleda kao u najboljim danima.

Osoba koja stoji iza njegovog oporavka je Marijana Kovačević, koju je Đokovićev tim pozvalo u Melbourne i koja je bila integralni dio Noletovog tima do trijumfa u Australiji.





Jedinstvena metoda

Reference zvijezda kojima je pomogla liječnica Kovačević je podugačka, a na njoj se nalaze imena poput Cristiana Ronalda, Andya Murreya, Sancheza i mnogih drugih

Cristiano Ronaldo will have his injury treated by 'placenta doctor' Marijana Kovacevic, according to reports. pic.twitter.com/vrCY4Q15f0 — Fool of Soccer (@foolofsoccer) July 14, 2016

“Nakon mojih tretmana, mišić je potpuno nov. Nema traga bivše ozljede. Pošto je mišić potpuno nov te nema ožiljaka, sjenke, fibroze, nema ni mogućnosti da dođe do recidiva ozljede, to je druga stavka revolucionare metode. Po završetku terapije, napravi se snimka da bi se to provjerilo. Znači, poanta je da dođe do potpune regeneracije mišića”, ispričala je liječnica Kovačević za srpske medije i dodala:









“Terapije su toliko jake da jedan sat terapije zamjenjuje tjedan liječenja bilo kojom metodom u svijetu. Dakle, ako kažu da se mora mirovati mjesec dana, ja problem riješim za četiri sata”, govori Marijana Kovačević.

Zaslužen honorar

Mediji u susjedstvu istražili su i koliko dođe tretman kod Marijane i tvrda kako je redovita cijena za 10 tretmana pet tisuća eura.









Isto tako doznali su koliko je navodno Novak Đoković platio njen dolazak u Australiju i tretmane, koji su očito urodili plodom.

Cleared to start ‘light training’ after superb treatment by famous Serbian doctor Marijana Kovacevic. Recovery one week earlier than expected. pic.twitter.com/4Vu3fU7gzO — R. Boakye-Yiadom (@Boakye__Magic14) February 5, 2018

Prema pisanju Kurira, Đoković je za avionske karte, papirologiju, smještaj i naravno tretmane izdvojio više od 50 tisuća eura, no moguće je kako će nagrada biti i veća, navode mediji u susjedstvu.