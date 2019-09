SVI SE PITAJU KOJU FORMACIJU JE IGRAO DINAMO: Mi imamo odgovor!

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Dan prije ogleda s prošlogodišnjim trećim timom talijanskog Scudeta, Nenad Bjelica je krio početni sastav kao zmije noge. Kada je objavio sastav i formaciju koju je pripremio za vatreno krštenje Atalančana, nitko nije mogao vjerovati da će priča završiti tako dobro po Dinamo. Ispostavilo se da je potez koji se činio kockarskim u stvari plod brainstorminga. Detektirao je stožer Dinama probleme u obrani Talijana i odluka je pala – napuniti mrežu Atalante do vrha. Lako reći a napraviti? Pa kada je Bjelica u pitanju ništa nije problem dok pozorno slušate i radite na zacrtanom planu. Tako je i bilo. Dinamov stroj izgledao je kao dobro ugođen orkestar kojem je svaki ton na pravom mjestu. Atalanta je vjerojatno izašla na teren sa stavom “lako ćemo”. Kakva kardinalna pogreška ekipe bez pravog europskog iskustva, iskustva koje je Dinamo skupljao godinama da bi sinoć prezentirao naučeno znanje na najvišoj razini. Ocjena odličan, protivnik je bio nemoćan.

No u kojem sastavu je igrao Dinamo? Na papiru je pisalo jedno, na terenu smo vidjeli drugo. Najbolji opis sastava u kojem je Dinamo sinoć pomeo maksimirski travnjak je onaj s profila “Croatia”,

–Ma igrao je 7-3 formaciju i ismijavao sam ga. No na terenu je to izgledalo kao 3- 7. Dinamova snaga je to što od tih 7 obrambenih igrača barem 5 zna igrati i može glumiti ofenzivca. Taktika Trojanski konj zapravo – majstorski!

Samo, nije to baš ni taktika “Trojanski konj”, to je totalni nogomet u režiji Bjelice i sinova.