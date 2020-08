SVI PROTIVNICI NAŠIH NA US OPENU! Pogledajte na koga su se namjerili

Autor: HINA

Najbolje rangirani hrvatski tenisač Borna Ćorić za suparnika u 1. kolu US Opena dobio je Španjolca Pabla Andujara, Marin Čilić će igrati protiv Amerikanca Denisa Kudle, a Ivu Karlovića čeka Francuz Richard Gasquet, dok su dvije hrvatske predstavnice ždrijebom dobile dvije Čehinje za protivnice – Petra Martić Terezu Martincovu, a Donna Vekić Kristynu Pliškovu.

US Open započinje u ponedjeljak 31. kolovoza na terenima USTA Nacionalnog teniskog centra Billie Jean King u New Yorku, a završit će 13. rujna.

U ždrijebu prvi put od 2003. nema ni braniteljice, ni branitelja naslova, jer su Kanađanka Bianca Andreescu i Španjolac Rafael Nadal odustali od nastupa.

Prvi nositelj je najbolji tenisač svijeta Novak Đoković koji će u 1. kolu igrati protiv bosansko-hercegovačkog predstavnika Damir Džumhura, a 2. nositelj Austrijanac Dominic Thiem za suparnika je dobio Španjolca Jaumea Munara.

U ženskoj konkurenciji samo su četiri od prvih deset tenisačica u ždrijebu, a prva nositeljica je 3. na WTA ljestvici Čekinja Karolina Pliškova. Njena suparnica je Ukrajinka Anhelina Kalinina. Druga nositeljica je aktualna pobjednica Australian Opena Amerikanka Sofia Kenin, koja će u 1. kolu igrati protiv Belgijke Yanine Wickmayer.

Povratnica na teren Belgijka Kim Clijsters igrat će protiv 21. nositeljice Ruskinje Jekaterine Aleksandrove, a Serena Williams, koja će pokušati osvojiti svoj 24. pojedinačni Grand Slam naslov, za suparnicu je dobila sunarodnjakinju Kristie Ahn.

Ćorić (ATP – 33.) nikada nije igrao protiv 34-godišnjeg Andujara (ATP – 53.), a pobjednik US Opena 2014. Marin Čilić (ATP – 37.) je 28-godišnjeg Kudlu (ATP – 111.) pobijedio u četiri seta (6-4, 4-6, 6-3, 7-5) prije pet godina u osmini finala Wimbledona.

Najstariji igrač u turniru, 41-godišnji Ivo Karlović (ATP – 125.) će u svom 16. nastupu na US Openu po sedmi put u karijeri odmjeriti snage sa sedam godina mlađim Gasquetom (ATP – 50.) koji ga je svladao pet puta. No, jedina Karlovićeva pobjeda došla je baš na US Openu prije devet godina, kad je Ivo slavio u četiri seta (6-4, 6-2, 2-6, 7-6).

Ćorić je kao 27. nositelja u gornjem dijelu ždrijeba, dok su 31. nositelj Čilić i nepostavljeni Karlović u donjoj polovici.

Petra Martić (WTA – 14.) je postavljena za osmu nositeljicu, a 25-godišnju Terezu Martincovu (WTA – 135.) je svladala (6-4, 7-5) u njihovom jedinom meču odigranom 2015. u austrijskom Bad Gasteinu.

Donna Vekić (WTA – 24.) će u dvoboj sa 28-godišnjom Kristynom Pliškovom (WTA – 64.) ući s prednošću 2-1 u međusobnim dvobojima i kao 18. nositeljica ovogodišnjeg US Opena, na kojem će braniti svoj najbolji rezultat na Grand Slam turnirima, prošlogodišnje četvrtfinale u kojem je zaustavljena od Švicarke Belinde Benčić.

Martić se nalazi u gornjoj, a Vekić u donjoj polovici ždrijeba.