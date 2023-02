SVI OPLAKUJU NENADANU SMRT MLADOG GOLMANA (21): Pronađen u domu bez znakova života

Sportsku javnost Brazila ali i svijeta iznenadila je smrt mladog 21-godišnjeg golmana brazilskog drugoligaša Ituane, Jiana Kayoa Gomesa Soaresa, koji je pronađen bez znakova života u njegovom domu u Brazilu.

Njegov klub Ituano FC potvrdio je tužne vijesti u službenom priopćenju, a tijelo nesretnog Kaya pronađeno je u subotu navečer.

“S velikom tugom i užasom, Ituano FC javlja smrt sportaša Jian Kayo Gomes Soaresa. Tijelo je pronađeno beživotno, u njegovom stanu, u noći na subotu 18. Vratar Jian Kayo, rođen u Parani, imao je 21 godinu”, napisali su iz njegovog kluba.

Perspektivan golman

“Kayo je igrao za U-20 Ituana 2021.godine i bio je starter u prvenstvu Paulista te godine, starter u Kupu Sao Paula 2022. te također u Paulistaou iste godine. Obećavajući i kvalitetan, promoviran je u profesionalnu momčad za sezonu 2023. Duboko žalimo zbog ovog velikog gubitka, upućujući svoje molitve njemu, njegovoj obitelji i prijateljima. Ituano FC pruža svu potrebnu podršku i pažnju obitelji, u ovom trenutku duboke boli”, napisali su iz Ituano FC-a.

O Santos FC lamenta profundamente o falecimento do goleiro do @ituanooficial Jian Kayo Gomes Soares. Muita força ao Clube, familiares e amigos do atleta. pic.twitter.com/K1nooChTKr

— Santos FC (@SantosFC) February 19, 2023