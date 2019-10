SVI MOGUĆI SCENARIJI: Dinamo ima sve u svojim rukama

Autor: Mario Lacković

Nakon jučerašnjeg boda u trećem kolu Lige prvaka protiv Šahtara, počele su se slagati kombinacije koje Dinamo vode u drugi krug.

Nakon sinoćnjeg remija protiv Šahtara, Dinamo je nakon tri odigrana kola u Ligi prvaka skupio četiri boda.

Za dva tjedna Šahtar dolazi u Zagreb i vrlo moguće da će ta utakmica biti odlučujuća jer bi Dinamo pobjedom bio jako blizu plasmana u osminu finala. Naime, Dinamo pobjedom dolazi do bolje startne pozicije u odnosu na ukrajinsku momčad jer bi imao, u slučaju istog broja bodova bolji međusobni omjer, a onda bi jedna pobjeda u zadnja dva kola značila prolaz dalje. Ali i bez nje bi plasman u osminu finala mogao biti dosta izvjesan.

🔷 Shakhtar & Dinamo draw 2-2

🔷 Both on 4 points in Group C

🔷 Who will go through? 🤔#UCL pic.twitter.com/bR3QGEcXij — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 22, 2019



Ukoliko bi pak došlo do remija protiv Šahtara i na Maksimiru, onda bi bilo vrlo važno da bude s manje golova, jer na bi onda s dva remija Dinamo i dalje bio u prednosti u odnosu na Šahtar. Primjerice, ako bi završilo 0:0 ili 1:1 to bi bilo prihvatljivo za ‘Modre’ jer bi zabili gol više u gostima protiv Ukrajinaca. A Dinamo ima u ovom trenutku plus četiri gol razliku u odnosu na Šahtar.

Not the outcome we were hoping for tonight … let’s regroup for the next @championsleague game at HOME . We count on you @gnkdinamo fans for the support . pic.twitter.com/XFEn9v4RVl — Kevin Theophile-C (@KevinTheophile) October 22, 2019

Ako se ipak dogodi da momčad Nenada Bjelice padne u svom dvorištu od Šahtara, jasno je da će puno manje toga biti u njihovim rukama, ali ni to neće biti kraj nada i snova o nastavku puta kroz Ligu prvaka. Mada, treba biti realan. U toj sitauciji, Dinamo mora pobijediti i Atalantu u Milanu i Manchester City u Zagrebu, a to nije nemoguća misija, ali je jako, jako teško izvediva. Tim više što ovisi opet i o rezultatu Šahtara protiv obje te momčadi, jer ukrajinska momčad ne bi smjela uzeti više od dva boda iz tih dvoboja.

Naravno, ako bi došlo do poraza, Dinamo bi i dalje bio ispred Atalante u borbi za treće mjesto koje vodi u Europa ligu, ali bi se situacija dosta zakomplicirala.