‘SVI IGRAČI SU PUŠILI, SAMO SE JA NISAM SKRIVAO’ Prosinečki iskreno za španjolske medije uoči derbija

Španjolska Marca je uoči El Clasica (nedjelja od 21 sat) napravila intervju s hrvatskom nogometnom legendom, Robertom Prosinečkim. Popularni Žuti igrao je za oba španjolska velikana te se prisjetio tih dana.

“Moj transfer nije bio toliko kontroverzan kao što je bio onaj Luisa Figa jer sam iz Reala najprije otišao u Oviedo, a tek onda u Barcelonu. Ozljede su me spriječile da igram onako kako sam htio, ali ostao sam prijatelj s igračima iz obje momčad.”

Njegova karijera uvijek je bila i više nego zanimljiva. Krasila ga je tehnika i vizija, a van terena se pričalo kako je bio nogometaš koji je baš volio život.

Pušenje je bilo njegov prorok što je i priznao za Marcu: “Mnogi igrači iz obje momčadi su pušili cigarete. Jedino ja se nisam nikad skrivao” rekao je i malo “cinkao” bivše suigrače.

Robert #Prosinecki has played both for Real Madrid and FC Barcelona.

As a coach his last job with Azerbaijan national team. pic.twitter.com/3lM3kni1bW

— BiHFootball (@BiHFootball) January 4, 2018