Švedska osvojila broncu, Hrvatska saznala sve suparnike u borbi za Olimpijske igre

Rukometaši Švedske osvojili su brončanu medalju na Europskom prvenstvu u Njemačkoj. Branitelj naslova pobijedio je domaćine Nijemce u utakmici za treće mjesto sa 34:31. Do kraja je tako ostalo samo jedna nepoznanica, tko će osvojiti naslov, Francuska ili Danska.

Švedska je bila bolja momčad od početka do kraja. Nakon prvog poluvremena vodili su 18:12, ali se Nijemci nisu predavali. Uspjeli su smanjiti na minus 2 u nekoliko navrata, najbliže su stigli na minus jedan šest minuta prije kraja, ali više od toga nije išlo.

Utakmica između Švedske i Njemačke bila je interesantna i hrvatskim navijačima. Razlog? Kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu. Naime, poraženi iz te utakmice upao je u skupinu s Hrvatskom na kvalifikacijskom turniru u Parizu.

Tough loss for our side but as well important in sport:

Congratulations to Sweden 🇸🇪 for winning the bronze medal 🥉 – you played an amazing tournament! 👏

📸 @kolektiffimages / EHF

— DHB_Nationalteams (@DHB_Teams) January 28, 2024