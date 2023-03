‘SVE SMO POKUŠALI, ALI GA NE PUŠTAJU U DRŽAVU’! Đokoviću rampa, a sve samo zbog jednog razloga

Autor: Vjekoslav Paun

Novak Đoković je pokušao, ali naišao je na rampu. Doduše, neće previše žaliti, jer je osvojio Australian Open i Grand Slam turniri su jedino što ga zanima do kraja karijere…

Nakon velikih skandala u 2022. godini gdje je propustio Australian Open (na kraju i deportiran) i US Open, sada mu se ipak otvaraju vrata. Ali ne i za turnire u Indian Wellsu i Miamiju.

Amerikanci ne odustaju od mjera, tko god od stranaca želi na njihovo tlo, mora se cijepiti, a Đokovićevi stavovi svima su poznati. Srpski tenisač zatražio je izuzeće, ali ministarstvo domovinske sigurnosti ga je odbilo pa se povukao s Indian Wellsa.





Američki predsjednik ga nije pustio

Postojala je tanka nada da će ipak nastupiti u Miamiju, opet je tražio specijalno izuzeće, s nadom da će se tamošnje vlasti predomisliti. Guverner Floride Ron DeSantis pokušao je ishoditi dozvolu kod predsjednika SAD-a Joea Bidena, no ni to nije urodilo plodom.

Srpski tenisač povukao se i s turnira u Miamiju koji počinje 21. ožujka, što je potvrdio direktor James Blake.

“Pokušali smo sve da Novaku Đokoviću bude dozvoljeno da uđe sa izuzećem, ali to se nije dogodilo. Očigledno je da smo jedan od najvećih turnira i da bismo voljeli da na njemu imamo sve najbolje igrače svijeta. Napravili smo što se moglo. Pokušavali smo razgovarati s državnim predstavnicima vladom, ali ta odluka nije bila u našim rukama”, kazao je Blake.

Đoković će tako drugu godinu zaredom propustiti Indian Wells i Miami, ali bi mogao zaigrati na US Openu u rujnu. Naime, SAD bi u svibnju mogao povući zabranu ulaska necijepljenima, a to znači da će i on konačno steći pravo ulaska na njihovo tlo.

A svi znaju koliko su mu Grand Slamovi bitni, pogotovo nakon što se s osvojenim Australian Openom izjednačio s Rafaelom Nadalom s 22 titule na vječnoj listi. Kako god, ove godine čeka nas paklena borba za titulu najvećeg.