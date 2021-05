SVE SE ZNA U ENGLESKOJ: Vatreni s dva gola donio veliku pobjedu svojoj momčadi

Manchester City može početi slaviti naslov prvaka Engleske nakon što je Leicester City pobijedio Manchester United kao gost 2:1, i time je i matematički izbacio United iz utrke za naslovom.

Leicester je ovom pobjedom osigurao četvrto mjesto koje vodi u Ligu prvaka, isto kao i United koji je ove sezone završio kao drugoplasirana momčad Premiershipa.

Manchester se sada okreće finalu Europa lige protiv Villarreala, dok će prvak City sada bez stresa moći se pripremati za finale Lige prvaka protiv Chelsea od kojih je izgubio na Etihadu u prošlom kolu.

Manchester City wasted no time unveiling a giant banner outside the Etihad 😅

(via @phillancs)pic.twitter.com/V2E5jLWkhW

— ESPN FC (@ESPNFC) May 11, 2021