SVE JE SPREMNO ZA UFC 243: Pred nama je jedna od najiščekivanijih borbi godine između Whittakera i Adesanya

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Svijet voli pobjednike kaže jedan hit, a omjer pobjeda i poraza naturaliziranog Novozelanđanina nigerijskog podrijetla Israela “The Last Stylbender” Adesanya je upravo to, pravi hit. U 17 mečeva ostvario je isto toliko pobjeda. Israeli je u travnju je na UFC-u 236 protiv Kelvina Gasteluma odradio potencijalni meč godine. Neporaženi Nigerijac jednoglasnom odlukom sudaca došao je do sedamnaeste profesionalne pobjede čime je osigurao naslov privremenog prvaka.

Njega u kavezu čeka branitelj naslova srednje divizije Australac Robert Whittaker, kojemu je ovo službeno prva obrana naslova, s obzirom na to da pojas nije bio na ulogu u posljednjem meču kada se borio s Yoelom Romerom na UFC-u 225 u lipnju prošle godine. U karijeri ima 20 pobjeda uz 4 poraza.

Prijenos pet borbi glavnog dijela programa možete gledati uživo na portalu GOL.hr od 4 sata ujutro, a snimka okršaja emitirat će se u nedjelju na Novoj TV u 23:45.

U videu pogledajte napeto sučeljavanje u kojem niti jedan borac nije pokazao niti najmanju naznaku slabosti.