SVE JE KRIVA KORONA: Arsenal objavom razljutio navijače!

Iza Arsenala je sezona u kojoj su završili tek osmi u Premier ligi, no u europskim natjecanjima će nastupiti zahvaljujući osvajanju FA kupa.

Ipak, iz kluba su danas obavijestili kako zbog posljedica koronavirisu morat će otpustiti 55 ljudi iz kluba.

‘Cilj nam je bio zaštiti radna mjesta i osnovne plaće naših zaposlenika koliko je to bilo moguće, no došli smo do točke gdje predlažemo 55 otpuštanja’, stoji u priopćenju Arsenala.

Razloge takve odluke treba tražiti u smanjenim prihodima od TV prava, ali i sponzorima, te činjenici da još neko vrijeme neće imati nikakvih prihoda od prodaje utakmice, što je itekako važan segment za klub koji ima jednu od najskupljih ulaznica na svijetu.

Takva odluka nije najbolje sjela navijačima koji ističu kako jedan Mesut Özil zarađuje 350.000 funti tjedno za sjedenje na tribinama, a oni nemaju dva milijuna funti godišnje za plaće na ljudi u administraciji.