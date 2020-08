SVE JE IPAK SAMO LOVA! Forbes procijenio koji je najvrjedniji klub na svijetu

Autor: G.I.Š.

Kao i svake godine Forbes donosi ljestvice najbogatijih svjetskih klubova. Ove godine je vrijednost NFL sastava Dallas Cowboysa procijenio na 5.5 milijardi dolara, dok se na drugom mjestu nalazi baseballska momčad New York Yankees s vrijednosti od pet milijardi dolara.

Slijede tri NBA sastava, New York Knicksi s vrijednosti od 4.6 milijardi dolara, Los Angeles Lakersi sa 4.4 milijarde te Golden State Warriorsi sa 4.3 milijarde dolara.

Najvredniji neamerički klub je Real Madrid na šestom mjestu s procijenjenom vrijednosti o 4.24 milijarde dolara, a uTOP 10 svoje su mjesto pronašli još Barcelona na osmom mjestu s 4.02 milijarde te Manchester United na 10. mjestu s 3.81 milijardi dolara.

Na ljestvici 50 najvrednijih klubova svijeta nalazi se čak 27 NFL momčadi, devet NBA te po sedam MLB sastava i europskih nogometnih klubova, dok nema niti jednog NHL sastava kao niti momčadi Formule 1.

LJESTVICA NAJVREDNIJIH SVJETSKIH KLUBOVA

1. Dallas Cowboys (NFL) 5.5 milijardi $

2. New York Yankees (MLB) 5 milijardi $

3. New York Knicks (NBA) 4.6 milijardi $

4. Los Angeles Lakers (NBA) 4.4 milijarde $

5. Golden State Warriors (NBA) 4.3 milijarde $

6. Real Madrid (nogomet) 4.24 milijarde $

7. New England Patriots (NFL) 4.1 milijarda $

8. Barcelona (nogomet) 4.02 milijarde $

9. New York Giants (NFL) 3.9 milijardi $

10. Manchester United (nogomet) 3.81 milijardi $