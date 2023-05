SVAŠTA JE PROŽIVJELA, NJEZIN ŽIVOT NIJE BIO LAK! Bacala je i pisaču mašinu na svog poznatog muža kad je bila ljuta, a pamti se po nečem drugom…

Autor: Andrija Kačić Karlin

Mladima spomen njenog imena neće puno značiti, a trebao bi. Na visokim učilištima društvenih znanosti, napose na novinarskim studijima, o njoj bi se trebalo pisati knjige, držati seminare, pripremati ispite.

Sportska komentatorica Hrvatske televizije Milka Babović (Skoplje, 27. listopada 1928. – Zagreb, 26. prosinca 2020.) obilježila je epohu, profesionalnošću, nadanošću, simpatičnošću i nadasve poštenim pristupom poslu. I ona je tema našeg feljtona o nenadmašnim komentatorima…

Spomen Milke Babović otvara nam sjećanja na tu sjajnu gospođu, nekad sjajnu sportašicu, kasnije vrsnu novinarku. Koja je obilježila nekoliko dekada svojim radom, a bila je omiljena baš u svim današnjim državama – bivše države. Umjerenost, skromnost, znanje i želja za podukom…





Velika Milka

Sjećamo se nekih njenih izjava, hrabrih, ali pouzdanih, istinitih. Da, ona je bila voljena zbog svoje silne iskrenosti:

“Ja se svugdje osjećam dobro. Otac mi je bio Crnogorac, a majka srijemska Njemica koja je odrasla u Francuskoj. Moj je djed, Crnogorac, ratovao s Turcima pod Skadrom, a djed po majci je bio austrougarski oficir koji je službovao u Zagrebu. Svega je tu bilo. Nas su otjerali, ali ja uvijek kažem da to nisu bili Hrvati. Bili su radikalni ljudi kakvih nažalost ima svugdje. Svašta smo kao obitelj prošli i jedino što ne volim to su nacionalisti. Otvorena sam prema svima. Nisam niti jedne narodnosti…”

Posljednje godine svog života bila je još skromnija,, okružena knjigama, isječcima iz novina, sjećanjima. Ali, bila je i tehnološki napredna, nije se libila otići na računalni tečaj, otvorila je i elektronsku adresu, išla je ukorak s vremenom, bez obzira na svoje godine.

“To jednostavno mora činiti čovjek koji brine za svoje zdravlje”, znala nam je reći.

“Ne znate vi kako je bilo kada sam ja počela raditi. Nismo imali ničeg, tehnika je bila u samim povojima, ali smo se jako veselili svom poslu. Kad su počeli prvi sportski prijenosi, prije svega klizanja, još su bile crno-bijele televizije I ja sam gledateljima dočaravala atraktivne kostime koje su nosile klizačice i klizači. U muškom svijetu sportskog novinarstva nije bilo lako. Nije tada uopće bilo žena koje su pratile sport, pogotovo ne na televiziji. Kad sam s kolegama počela putovati, mnogi su me zafrkavali da sam pratnja. Ali, malo po malo su me svi prihvatili.”

Milka je bila udana za Žarka Susića, jednog od najboljih sportskih novinara koje smo uopće imali. Njegovi napisi o atletici sigurno su najbolja štiva ikad objavljena u hrvatskim novinama, ali su im se putovi ipak razdvojili.









“Znate, bila sam i jako impulzivna, znala sam baciti pisaću mašinu kada bih bila ljuta. To su bila druga vremena, bilo je puno entuzijazma, a onda je slijedilo vrijeme multinacionalnih kompanija kada se sve gledalo, i danas se gleda, kroz novac. Novinari ne smiju ući u to kolo.”

U povijesti Hrvatske televizije bit će zapamćena kao prva urednica sportskog programa Zagrebačke televizije, jedan od doajena sportskog novinarstva u nas i učiteljica mnogih generacija ponajboljih sportskih novinara.

Međutim, malo je onih koji znaju za Milkine uspjehe i na samom sportskom polju. Ona je više od dvadeset puta bila rekorderkom Jugoslavije u trčanju na 60 m, 80 m s preponama, zablistala je na studentskim svjetskim igrama u Dortmundu i Parizu, a aktivno se bavila i gimnastikom.









Čitav svoj život posvetila je sportskom novinarstvu, neko je vrijeme na Zagrebačkoj televiziji vodila i emisiju za kućanice a 1991. godine otišla je u mirovinu. Nakon dvije godine “mirovanja” vratila se sportu i svakog ponedjeljka možemo pratiti njezine zanimljive kronološke događaje iz sporta u emisiji “Arena”.

Milka Babović je sasvim slučajno postala sportskom novinarkom. Kako to obično u životu bude, slučajno počnete nešto raditi i nakon trideset ili više godina shvatite da ste čitav život u tome.

Pričala je:

“Jedne večeri vraćala sam se s gimnastike i s prijateljem svratila u Klub novinara. Tada sam upoznala sportskog urednika Miru Habuneka i kad se on požalio kako nema novinara kojeg bi poslao na neko natjecanje u Rudama, nedaleko od Samobora, moj mu je prijatelj u šali predložio mene. Sutradan sam otišla na natjecanje i vratila se s pravim romanom! Bila sam iznenađena i povrijeđena kako se novinari ponašaju prema meni i rekla sam samoj sebi kako neću više nogom kročiti u redakciju. Dakako, tamo sam ostala čitav život i nikad nisam zbog toga požalila. Moram naglasiti kako su ovaj grad i ova sredina u ono vrijeme bili na takvom civilizacijskom stupnju da su mogli prihvatiti ženu u sportskoj redakciji na televiziji.”

Sjećamo se njene priče:

“Dakle, kad je osnovana Zagrebačka televizija, kao i svi početnici imali smo eksperimentalni program. Budući smo uzimali sliku klizanja, a nismo imali svog komentatora na mjestu događanja, u početku su to radili simultani prevoditelji. Mene je jednom posve slučajno dopalo da to radim, a budući da je tada televizija bila u crno-bijeloj tehnici trebalo je opisati boje haljina kod klizačica. Naime, u klizanju postoje dvije ocjene: za tehničku vrijednost izvedenog i za umjetnički dojam u koji, dakako, spada ne samo sklad pokreta s glazbom, nego i ljepota haljine, držanje klizačica i ostale estetske komponente.”

Njene riječi imaju vrijednost.

“To je posao bez radnog vremena ili točnije posao bez slobodnog vremena. U situaciji ste, ako želite postići visoku razinu, juri za informacijama u bilo koje doba dana ili noći. Uz takav posao teško je voditi normalan obiteljski život, imala sam sreću da je moj suprug bio sportski novinar pa smo imali čudan ritam života, na koji se netko drugi ne bi mogao naviknuti. Mi smo, na primjer, imali slobodnu srijedu, a subotom i nedjeljom se radilo.”

Većina će je povezati s prijenosom klizačkih priredbi u koje je unosila emociju, boje, jer zapamtite davno nije ni bilo televizira u boji, a toliko je znala o stvarima koje je komentirala da je zainteresirala i one kojima klizanje nije bilo niti na kraj pameti. Imala je osjećaj za lijepo, za umjetnost, mjeru, a učila je brojne generacije novinara koji su joj neizmjerno zahvalni.

Kad smo već kod klizanja, ljubimica joj je bila Sanda Dubravčić, najprije djevojka koja je tek klizanje uvodila u hrvatsku, tada jugoslavensku sportsku scenu, danas ugledna liječnica. Koja tuguje zbog ‘odlaska prijateljice.

Sanda Dubravčić tako se sjeća:

“Odgajala je sve oko sebe i držala visoko podignutu letvicu rada, ozbiljnosti, pripreme za svoj posao. Mi smo imale poseban odnos, majčinski, ja bih rekla, jer ipak nas je dijelila razlika u godinama da bismo bile prijateljice. Ali, taj majčinski odnos je bio izniman. Ne mogu zaboraviti doček nakon što sam 1981. osvojila europsko srebro i razgovore s mnogim novinarima. Jedan gospodin je nešto pogrešno preveo s francuskog na engleski, nije to bilo precizno, a ja, hvala Bogu poznam oba jezika. Ja sam ispravila gospodina, a Milka je na to ponosno rekla: To je moje dijete!”

Sanda Dubravčić je i nezmjerno zahvalna za sve što je Milka Babović napravila u promociji klizanja i u promociji nje same. Sanda Dubravčić je bila srebrna na Europskom prvenstvu 1981. u Innsbrucku što je bio izvrstan doseg, a onda je 1984. godine upalila olimpijski plamen u Sarajevu na stadionu Koševo, na otvaranju Zimskih olimpijskih igara.

Sve to pratila je i komentirala baš Milka Babović.