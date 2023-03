SVAKAKVA PONIŽENJA JE OVAJ HRVAT MORAO ISTRPJETI! Na kraju je osveta bila maksimalna, bankovni račun je krcat

Autor: Andrija Kačić Karlin

Slaven Bilić je stari i mudri lisac. I sigurno nije tako loš trener kakvi su ga svježim potezom ocijenili čelnici Watforda. Da, Bilić je dobio otkaz u tom klubu talijanskih vlasnika koji je svoje zlatne godine doživljavao osamdesetih godina kada je bio u vlasništvu čuvenog pjevača Eltona Johna.

Ako ćemo pravo, Slavena Bilića u Watfordu nije išla karta, kao i mnoge trenere prije njega. I suočavao se s poniženjima i imperativima, a uprava mu je u naslijeđe ostavila limitiranu momčad. Koja ne da nema šanse doći iz engleskog Championshipa u Premier ligu, nego mora biti sretna da izbjegava borbu za ostanak u drugom razredu otočkog nogometa.

Jest, kada je Bilić prije pet i pol mjeseci došao u Watford bio je optimističan. Ali, očekivao je i neka igračka pojačanja, sve kako bi se doseglo barem šesto mjesto koje jamči kvalifikacije za plasman među najbolje. Jednom je to Biliću uspjelo s West Bromwich Albionom, došao je do Premier lige. No, uprava kadar nije ojačala, pa se WBA u Premier ligi nije snašao, a Bilić je i tada popio otkaz.





Svašta su mu radili, ali nije se dao

Englesko tržište nogometaša je veoma živo i klub koji ne ulaže kontinuirano u igrački kadar brzo doživi crne dane. Bez obzira na umijeće trenera. Slaven Bilić nije loš trener, makar ga muči činjenica da u klupskom nogometu nije činio izvanredne rezultate, ni u moskovskom Lokomotivu, turskom Besiktasu, engleskom West Hamu, a nije se dugo zadržao ni u Kini.

No, u priči oko Watforda ima niz olakotnih okolnosti. Momčad mu je bila zaista skromna i u zadnjih osam utakmica ostvarila je samo jednu pobjedu. K tome, rano sdeispalo iz FA Kupa, posjeta gledatelja se smanjila, a talijanski vlasnici mijenjaju trenere kao čarape, nešto slično kao i naš Hajduk, pa Englezi pišu da je Bilić dugo i izdržao, pet i pol mjeseci. Watfordov vlasnik Gino Pozzo stekao je popularnost s činjenicom što često mijenja trenere, pa mu je Bilić bio čak 17. u nepunih deset godina.

Zanimljiva je priča što su sve vlasnici Watforda radili Biliću i njegovom stožeru ne bi li sam dao otkaz, sam otišao i pritom ne pokupio zajamčenih 400 tisuća funti otpremnine. Što je Bilić imao napismeno u ugovoru.

Znao je dobro Bilić što ga čeka pa se u dogovaranju novog posla fino osigurao, tako će mu i ova „cipela„ lakše pasti.

Znalo se već danima da bi Bilića mogao naslijediti Chris Wilder, nekdašnjeg kormirala Sheefield Uniteda i Middlesbrougha. Samo, Bilić se pravio ”Englez” i otkaz nije davao, Nakon mizernih zadnjih 0-0 s Prestonim popio je otkaz, ali pritom osigurao otpremninu.

A da bi došao do ge situacije Bilić je fakat morao istrpiti baš nekorektna ponižavanja. Naime, još prije dva mjeseca uprava Watforda razgovarala je s potencijalnim novim trenerima, bez znanja Bilića dovodila ih je da tajno gledaju igrače u Bilićevim treninzima. Kada je za to saznao Bilić se jako naljutio, ali stoicizmom je sve izdržao. Imao je četiri stotine tisuća razloga za tako nešto.









No, to nije bilo sve kad smo već ko d podmetanja klipova Biliću. Samo dan ranije nakon bijednih 0-0 protiv Prestona i Bilić i članovi njegovog stožera, kao i svi igrači bili su šokirani tjednim isplatom. Svakome, baš svakome je plaća smanjena za 300 funti, uprava je gaj čin objasnila da su to „troškovi povećanja cijee prehrane unkljpskom restoranu„. Nevjerojatno, ali istinito.

U finim, jako dobrim plaćama trenera i igrača Watforda to i nije neka naročita cifra, ali se ovaj čin zaista dao protumačiti kao signal da se Biliću sprema odstrijel.