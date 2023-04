SVAKA USPOREDBA ZVEZDAŠA S MODRIĆEM JE BESPREDMETNA I GLUPA! Izjava je prozirna i nepotrebna, a zaboravlja se ključna stvar zašto je toliko smiješna

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nebulozna, čak ne samo iritantna nego i neobjašnjivo nemoguća izjava bivšeg nogometaša Crvene zvezde i Partizana, Milka Đurovskog, o igračkoj vrijednosti Hrvata Luke Modrića zapjenila je mnoge istinske poznavatelje nogometa. Đurovski je, naime, podsjećamo, u svojoj izjavi Luku Modrića usporedio s legendom Crvene zvezde iz osamdesetih godina prošlog stoljeća, Vladimirom Petrovićem-Pižonom.

I to na poprilično neumjesan način:

“Modrić se ne može uopće mjeriti s Pižonom. Pižon je za tri klase bolji od njega. Kad gledam te igrače, ne znam što ljudi vide u njima. Niko ne gleda realno. Svi po zapovjedi imaju identično mišljenje, kao da im netko kaže da to mora tako. Ja sam drugačiji”, pokušao je Milko Đurovski dezavuirati Modrića, a uzdići Petrovića-Pižona.





Nezapažen na međunarodnoj razini

Za one mlađe, da pojasnimo tko je Vladimir Petrović-Pižon. Jest, on je proslavljeni igrač Crvene zvezde s kojom je osvajao trofeje u Jugoslaviji. No, na međunarodnoj razini tadašnjeg europskog i svjetskog nogometa bio je gotovo pa nezapažen. Otkud mu nadimak – Pižon? U beogradskom slengu golub se naziva pižonom. Kao dječak Vladimir Petrović je nakon grubih startova znao zaplakati kao golub, od tuda mu i taj nadimak. Pižon.

Istina, bio je jako talentiran, fin, plemenit igrač. Vezni, s krasnim loptama u prostor, zanimljivim idejama. Ipak, nije bio baš fizički moćan, kamoli izdržljiv. Znalo se o njemu govoriti da bi ga beogradska koševa lako otpuhala od jedne do druge aut linije. Bio je pritom sjajan paker, asistent i sa beogradskim „crveno-bijelima„ imao je u okvirima bivše države izvrsne rezultate.

Karijeru je započeo u Crvenoj zvezdi, odigravši 1971, sa samo 16 godina, debitantsku utakmicu za prvi momčad, i to protiv madridskog Reala. S Crvenom zvezdom je osvojio pet naslova prvaka Jugoslavije, šest kupova i stigao do finala kupa Uefa 1979. godine, u kojem je Zvezda bila poražena od Borusije iz Moenchengldbacha. Za Crvenu zvezdu je odigrao 497 utakmica, od čega 258 prvenstvenih.

Vjerovalo se da će u svojoj 28. godini, kada je u Jugoslaviji stekao uvjet za odlazak u inozemstvo, i dalje blistati. No, doslovce je nestao. Već tu je svaka usporedba s Modrićem bespredmetna i glupa.

Dakle, krajem 1982. godine potpisao je za londonski Arsenal. Što je tada u jugoslavenskim okvirima bio senzacionalan transfer. No, Vladimir Petrović-Pižon je za Arsenal u samo jednoj sezoni odigrao tek 13 utakmica. Za navijače i upravu kluba ispao je veliko razočaranje.









Ipak, karijeru je nastavio s promjenjivim, zapravo osrednjim uspjehom u francuskom Brestu i Nancyju, a nakon igranja u zemlji Galskih pijetlova otišao je stepenicu dolje. Skrasio se u tada nogometno skromnoj Belgiji, igrao za Antwerpen i Standard iz Liega. I nije da je ostavio neke povijesne tragove u tim klubovima. Kako je Modrić već ostavljao u Zrinskom, Dinamu, Tottenhamu i Realu.

Luka Modrić predvodio je Hrvatsku i do srebrne medalje na svjetskoj smotri 2018. godine u Rusii, kao i do bronce lani u Kataru. Odigravši više od stotinu utakmicu za „vatrene„ postavljajući ih na vrh svjetskog nogometa. A s Realom je osvojio, pazite sad, četiri Lige prvaka.









A Vladimir Petrović-Pižon? Za seniorsku reprezentaciju Jugoslavije je debitirao u rujnu 1973. u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske (1:1). U nacionalnom dresu nastupio je 34 puta i postigao pet golova. Sudjelovao je na svjetskim prvenstvima 1974. i 1982. godine. Ni u jedno slučaju reprezentacija Jugoslavija na svjetskoj smotri nije prošla ni skupinu, a Petrović-Pižon bio je neprimjetan. Posljednju utakmicu za reprezentaciju je odigrao u listopadu 1982. godine, kvalifikacijsku utakmicu za EP, protiv reprezentacije Norveške u Oslu. U devet godina, i to nešto govori, odigrao je tek nešto više od tridesetak utakmica za reprezentaciju.

Tu su usporedbe s Modrićem sarkastično smiješne.

Nakon nedorečene igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Od 1996. godine vodio je klubove iz Srbije, Cipra, Bjelorusije, Kine, Rumunjske, Irak i Jemen. Da bi Vladimir Petrović 15. rujna 2010. godine postao i izbornik reprezentacije Srbije. Ni tu se nije dokazao… Na mjestu srpskog izbornika ostao je do sredine listopada 2011. godine.

Nogometni savez Srbije riješio ga se sporazumnim raskidom ugovora nakon neuspjeha reprezentacije u kvalifikacijama za europsku smotru 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. I tada se u Srbiji govorilo d je bio premekan i kao igrač i kao trener.

Makar, riječ je o finom, plemenitom, romantičarskom nogometašu koji je znao sve tajne s loptom. Ali, za vrhunski svjetski nogomet bio je nedorastao. I zato je izjava, usporedba Milka Đurovskog tako prozirna i nepotrebna. Ma, još nešto, nerijetko se spominjalo da je Vladimir Petrović-Pižon rođen u hrvatskoj obitelji, otac mu je Vjekoslav, a djed Alojzije. Što u ovoj priči uopće nije bitno. Možda tek malčice zanimljivo.

Kao što je zanimljivo da se Vladimir Petrović sam nikad nije razmetao sličnim izjavama kao Milko Đurovski. Naime, u brojnim medijskim istupima redovito bi hvalio hrvatsku reprezentaciju, posebno baš Luku Modrića. Ako već nije napravio ni približno blistavu karijeru kao Modrić to ne znači da se Vladimir Petrović-Pižon ne razumije u nogomet. Uvijek je isticao kao je oduševljen nastupima Perišića i – Modrića.