‘SVA SREĆA DA HAJDUK TO NE KORISTI, PA SE NAŠI PROBLEMI NE VIDE’! Očajna zima za Dinamo kod navijača je izazvala bijes

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Loš start Dinama na početku proljeća tj. nove godine bacio je navijače u jedan veliki očaj. “Sva sreća što je Hajduk toliko loš pa svi naši problemi ne izlaze toliko na vidjelo”, govori nam jedan navijač koji želi ostati anoniman.

To i je jedna velika istina jer Dinamo je stvarno odradio sramotan prijelazni rok. Klub su ove zime napustili: Rasmus Lauritsen, Emir Dilaver, Daniel Štefulj, Mahir Emreli, Antonio Marin i Mislav Oršić. Igrači koji su trebali doći u klub su: Bećir Omeragić, Josip Brekalo, Bernard Tekpetey i Matija Frigan.

“Ma bilo je jasno čim su počeli Mamić i Antolić svađat se oko toga tko je glavni u klubu da će ovo biti loš prijelazni rok. Prvo, igrači i agenti nisu ludi da igrače šalju u Dinamo dok se ta situacija u potpunosti ne razriješi. Drugo, u Dinamu se ne zna tko pije, a tko plaća. Čačić je kao sportski direktor, ali čovjek ima 67 godina u životu nije radio taj posao i sad se uči. Baš profesionalno.”





Ipak, Dinamo je u sami kraj prijelaznog roka uspio dovesti Maura Perkovića iz Istre za 2 milijuna eura. Riječ je o ljevonogom stoperu koji podjednako dobro može igrati u formaciji s trojicom i s četvoricom igrača u posljednjoj liniji, a u Istri je znao zaigrati na lijevom beku. On bi trebao biti odlična zamjena za Josipa Šutala koji gotovo sigurno odlazi na ljeto.

Ljutnja na upravu

“Ma sva ta pojačanja koja su pisana nijedna me nisu previše oduševila. Taj Bećir je trebao doći sa dna švicarske lige, Brekalo se kune u Dinamo, a prije par godina je rekao da želi da Hajduk uzme naslov. Frigan bi bio dobar potez, a onaj iz Ludogrocea (Takpetey) je preskup. Mi smo ga trebali dovesti za isti iznos za koji je prodan Oršić. Pa tko je tu lud?”

Nisu navijači previše oduševljeni vodstvom Ante Čačića: “To je toliko stara priča, ali gotovo je nestvarno i glupo koliko je čovjek tvrdoglav. Ja ne mogu vjerovati da čovjek ne želi gurati mlade igrače. Imaš pet izmjena, a on koristi dvije i to druga je u 9o i Boga pitaj kojoj minuti. Gurlica sjajan na priprema, Štefulj isto. Gurlica nije dobio ni sekunde, a Štefulj je završio u Sloveniji. Ili je on genije ili smo mi svi budale.”

Za svakog navijača Dinama posebno bolna točka je lijevi bek: “Ne znamo više da se smijemo ili plačemo. Ljubičić ispašta, igra užano na tom beku, gubi samopouzdanje, ali Čačić ga i dalje forsira. Očito taj Ljubičić je neki Ččaićev simbol otpora ne znam čega. Simbol te njegove tvrdoglavosti je Robert Ljubičić.”

Kada upitamo navijače što misle o situaciji u klubu samo jasno kažu da je sve rečeno. Njihov stav je poznat, ali on je isti i za Čačića. Otkada je došao žele njegovu smjenu. Ni prije ga nisu voljeli, a ova zima dodatno je produbila njihovu netrpeljivost prema iskusnom brku Ante Čačića.







