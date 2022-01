SUTRA NA SLJEMENU ‘SNJEŽNA KRALJICA’: Gledateljima zabrana, a iz jedne reprezentacije stigli otkazi zbog pozitivnih na virus

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ljubitelji skijanja će u utorak, 4. siječnja moći uživati u nastupima najboljih svjetskih slalomašica koje će Zagreb ugostiti na utrkama Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa „Snow Queen Trophy“ 2022., a na startu na Sljemenu nas očekuju tri hrvatske predstavnice. Sljemenski će Crveni spust u ženskoj konkurenciji voziti Leona Popović, Zrinka Ljutić i Andrea Komšić s početkom prve vožnje u 12.30, a druge u 16.05 sati.

Nažalost, zbog sigurnog održavanja utrka, sukladno epidemiološkoj situaciji vezanoj uz pandemiju koronavirusa i porasta zaraženih proteklog mjeseca, utrke Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa „Snow Queen Trophy” ove će se sezone ponovno održati bez gledatelja i gostiju te slalomašice i slalomaše u cilju neće dočekati navijači. Unatoč tome, svi ljubitelji skijanja i dalje će moći bodriti najbolje svjetske skijašice putem prijenosa na HRT2.

No, nije da nema problema… Uoči slalomske utrke skijašica za Svjetski kup na zagrebačkom Sljemenu iz švicarske reprezentacije došle su loše vijesti, jer su tri skijašice bile pozitivne na testiranju na covid-19.

To su Camille Rast, Aline Danioth i Melanie Meillard, objavili su iz Švicarskog skijaškog saveza. Od te tri skijašice najbolje plasirana u poretku slalomašica je Camille Rast na 16. mjestu. Najbolja Švicarka ove sezone u slalomu je Wendy Holdener, koja je na četvrtoj poziciji.

Upitan je i nastup vodeće u ukupnom poretku Svjetskog kupa Amerikanke Mikaele Shiffrin, koja je prije tjedan dana bila pozitivna na koronavirus. Shiffrin je četiri puta pobijedila na Sljemenu (2013, 2015, 2018, 2019).

Navijači pred malim ekranima od hrvatskih skijašica mogu očekivati snažnu borbu za dobar rezultat i skupljanje bodova na ovogodišnjim utrkama Snježne kraljice. Hrvatske boje šesti put će braniti naša najbolja skijašica, 24-godišnja Leona Popović, koja je pokazala da joj ove sezone leže slalomske utrke u FIS Svjetskome kupu, ostvarivši u finskom Leviju i austrijskom Lienzu rezultat karijere, 14. mjesto. Osim toga, u slalomu Europa kupa u Italiji uspela se na postolje kao drugoplasirana.

„Želja mi je ostati u dobrom treningu i formi. Stiže nam gušći raspored u slalomu pa je super što sam krenula s dobrim rezultatima i moja najveća želja je nastaviti u istom ritmu, trenirati i truditi se, a tada neće ni rezultati izostati. Sada imam i niži startni broj, pa mi je lakše ulaziti u bilo koju utrku u top 30 jer se ne moramo brinuti o stazi, kako je ona pripremljena, hoće li izdržati, kakvi su vremenski uvjeti. Ovako se maksimalno mogu posvetiti svom skijanju. Sljeme mi je do sada uvijek bilo pomalo problematično i neki bih dio obično lošije odvozila, no nadam se da ću ovaj put sve posložiti kako treba“, rekla je Leona Popović na videokonferenciji i dodala kako će najprije odraditi kondicijski trening na Sljemenu, a potom onaj skijaški.

Uz nju će u utorak nastupiti i mlada nada domaćeg skijanja, 17-godišnja Zrinka Ljutić, koja također niže odlične rezultate, a na Snježnoj će se kraljici boriti za svoje prve bodove u Svjetskome kupu. U slalomima Europskog kupa ove je sezone osvojila 5. i 6. mjesto, dok je u veleslalomu u Andalu odnijela svoju treću

pobjedu u karijeri na utrkama Europskog kupa.









„Prošle godine sam puno naučila, no to je proces koji traje i uvijek ću se morati prilagođavati i još učiti. Moram se više opustiti. Na treninzima dobro skijam, ali kada dođe do utrke, previše razmišljam i izgubim se u tome. Ipak, u usporedbi s prošlom godinom, neke stvari su mi bolje sjele. Sad sam u završnim

pripremama i treninzima za utrku. Dosta dobro skijam slalom, u dobroj sam formi i dat ću sve da ostvarim neki rezultat. Htjela bih svakako ući u drugu vožnju i odraditi dobar lauf, pa ako se sve posloži i biti među top 20. Ove godine ću imati i niži startni broj nego lani pa će staza biti u boljem stanju u trenutku u kojem ću ja skijati. Ako odskijam kako znam, mislim da neće izostati druga vožnja“, izjavila je Zrinka Ljutić, kojoj će ovo biti drugi nastup na Sljemenu.

Na Snježnoj kraljici nastupit će i 25-godišnja Andrea Komšić, koju je lani zaraza koronavirusom spriječila da se natječe na Sljemenu, pa će sada treći put predstavljati hrvatske boje na Crvenom spustu.

„Nadam se bodovima na Sljemenu, da je to ta godina. Sezona mi je krenula stvarno ok, stekla sam samopouzdanje i u Leviju skijala bez opterećenja. Vidjela sam da sam blizu druge vožnje i da kvalitetno skijam. Nažalost, nastupili su problemi i bolovi u leđima koji me koče pri skijanju jer me strah u potpunosti se opustiti. Dat ću sve što mogu, a cilj mi je odraditi utrku bez posebnog pritiska i nastupiti kao na treningu. Crveni spust je dosta problematična staza, ravnica pa zavoj pa strmina, svega može biti, a i duža je od ostalih staza. Najbitnije je zadržati fokus od samog starta pa skroz do cilja“, rekla je Andrea Komšić koja trenutno trenira na Sljemenu.

Osim hrvatskih predstavnica, ljubitelji skijanja ponovno će moći pratiti nastupe najboljih svjetskih skijašica. Slovakinja Petra Vlhova pokušat će ponovno obraniti titulu Snježne kraljice koju je nosila dvije godine zaredom, a budući da je trenutno vodeća u poretku slaloma FIS Svjetskog skijaškog kupa, to bi joj i moglo poći za rukom. Uz nju, na startu na Sljemenu naći će se i sjajna Austrijanka Katharina Liensberger, koja je lani završila na drugom mjestu, a ove sezone ponovno ostvaruje vrhunske rezultate. U borbi za postolje bit će i Švicarka Wendy Holdener koja je na Sljemenu bila brončana 2019., a nadamo se i nastupu Amerikanke Mikaele Shiffrin koja je nedavno imala pozitivan test na Covid-19, no nada se da će skijati u Zagrebu. Ako nastupi, pokušat će osvojiti svoju petu titulu Snježne kraljice.