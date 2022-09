SUPRUGA SUCA KOJI JE UNIŠTIO HRVATE PRODAJE GOLE FOTKE: Za samo stotinjak kuna nudi svoje golišave fotografije

Iako je finale Svjetskog prvenstva za malenu Hrvatsku kao da je osvojila Mundijal, dok je trajalo to finale svi smo mrzili tog nesretnog argentinskog suca.

Svi znamo za Nestora Pitanu, njegov prekršaj nad Griezmannom gotovo na startu utakmice iz kojeg smo primili gol, pa i VAR penal o kojem je razmišljao “danima”. No šteta je učinjena, Francuska je na kraju slavila 4:2, ali Hrvati su dočekani kao šampioni.

Za Pitanu više nitko ne pita, ali njegova supruga, s kojom ima dvoje djece, sve je popularnija. Zbog svoje žene Romine Ortege, kojom se oženio 2015. godine, opet je i on u fokusu i to zahvaljujući The Sunu koji tvrdi da prodaje fotografije na OnlyFansu.





Vrlo je popularna

Za one koji ne znaju, to je platforma na kojoj se plaća određeni iznos ne bi li gledali golišave fotografije. Ortega je, naime, manekenka koja je već neko vrijeme vrlo aktivna na Instagramu na kojem redovito objavljuje golišave i provokativne fotografije.

Tabloid ističe da svi zainteresirani njezine eksplicitne fotografije mogu pogledati po cijeni od 29 dolara mjesečno, što bi bilo negdje oko 200 kuna.

Dakako, godinu su učinile svoje i Argentinac neće suditi na Mundijalu u Kataru, ima on drugih briga u životu…