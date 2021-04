SUPERLIGA OTKRILA SVO LICEMJERSTVO EUROPSKOG NOGOMETA: Ova situacija mogla bi se opisati kao ‘I bogati plaču’

Autor: G.I.Š.

Zapravo jako je smiješno iz pozicije male zemlje, i još manje nogometne lige, gledati kako se u Europi najbogatiji prepiru tko će biti još bogatiji, pa oni manje bogati postaju Robin Hoodovi dok ovi više bogati preuzimaju ulogu Šerifa od Nottinghama.

Tako se nastoje prikazati u UEFA-i, tako govori premijer Plenković, Marcon, Johnson i princ William. Svio oni nalaze se osobno teško pogođeni ovom nevjerojatnom privilegijom kojom super bogati klubovi žele dijeliti lovu među sobom, a ne tamo s nekim Dinamom ili Rigom.

Uistinu je smiješno ovo postavljanje elita u obranu digniteta nogometa i igre, pošto su oni baš ti, u to ulaze i nogometni savezi, koji su dozvolili pranje novaca preko igrača i kupovine klubova u skoro svim zemljama razvijene nam Europe.

Licemjerna UEFA

Europska natjecanja zaživjela su 1955. godine kada je zaživjela ideja glavnog urednika francuskog L’Equipea Gabriela Hanota o Europskom kupu klubova prvaka. Oni stariji znat će kako u to natjecanje, do osnivanja Lige prvaka 1992. godine, nije mogao nitko osim osvajača lige i to je davalo posebnu draž natjecanju.









Kup velesajamskih gradova startao je 1958. godine, pa je promijenjen u Kup UEFA, da bi na kraju zaživio kao “druga liga” europskog nogometa pod imenom Europa liga s istim formatom kao Liga prvaka, samo puno manje love.

Od natjecanja još treba spomenuti ugašeni Kup pobjednika kupova gdje su se natjecali klubovi osvajači kupova u nacionalnom prvenstvu, pa su znali u tom natjecanju biti i klubovi koji drugačije nikada ne bi izašli na međunarodnu scenu. Naravno UEFA je to natjecanje “ubila” 1999. godine i uskratila mogućnost, čak i ponekim drugoligaškim klubovima, da osjete čar europskog nastupa.

Sada ostaje se za pitati kako to da UEFA plače i baca drvlje i kamenje na osnivanje Superlige i postavlja se kao žrtva, kada su oni sami ubili bilo kakvu ravnopravnost u nogometu favorizirajući bogate klubove.









Gdje su bili kada su milijuni dolazili?

Još veća farsa je reakcija Marcona, Johnsona, princa Williama koji se iz svojih pozicija promiču u spasitelje nogometa, je l’ ne dozvoljavaju “elitizam”. Budući kralj Engleske, premijer i predsjednik ne dozvoljavaju elitizam? Pa dobro koliko apsurdnije još može ići ova borba za dolar više?

Financijske malverzacije i pranje novca, koji su omogućile ulaskom stranog kapitala u nogometne klubove u Engleskoj, Francuskoj i nekim drugim državama njihove vlade i nogometni savezi, doveli su do toga da oni ne žele više dijeliti kolač, barem ne onaj pod kapom UEFA-e. Svjesni su u svim tim klubovima kako su nacionalna prvenstva “svetinja”, i dogovorit će se oni nešto.

Ipak za zapitati se je gdje su bili kada su dolazili milijuni, kada je UEFA počela dijeliti najveće dijelove kolača baš spomenutim engleskim klubovima, a i gdje su bili navijači kada su im petrodolari dovodili najveće svjetske zvijezde.









Naravno svi su bili oduševljeni akvizicijama, zazivali prvenstva, dominacije i nitko se nije pretjerano bunio i pričao o velikoj jednakosti nogometa.

Kako će se završiti ova priča koja involvira sve dijelove društva diljem Europe ostaje za vidjeti, mada na pamet pada ona stara poslovica “Para vrti tamo gdje burgija ne može”.