SUPERLIGA DRMA NOGOMETNI SVIJET, A ONI SE SPRDAJU: U novinama osvanula osmrtnica

Autor: F.F

Priča oko novoosnovane Superlige priča je desetljeća u svijetu nogometa. Već nekoliko dana se bura ne stišava, navijači negoduju, UEFA i osnivači Superlige ratuju preko medija. Čak se i FIFA priklonila UEFA-i u sprječavanju organiziranja Superlige, direktnog konkurenta Ligi prvaka.

No, kako to obično biva, ljudi diljem svijeta pronašli su način kako se zabaviti.

Mnogi hrvatski niželigaši objavili su kako neće nastupati u Superligi, a posebno je smiješna objava koja stiže iz Crne Gore.

U novinama osvanula osmrtnica

View this post on Instagram





A post shared by Strahinja Ćalović (@acainformacija)

A šale su stizale i na račun Lige prvaka:









Burnley v Real Valladolid in the 2024 UEFA Champions League Final. pic.twitter.com/18jEMD9taj — Soccer Memes (@SoccerMemes) April 18, 2021

Navijači zbijaju šale kako će u finalu Lige prvaka nastupati Burnley i Valladolid 2024. godine, ali nisu tu stali:









Erling Haaland after scoring 5 goals vs Burnley in the Champions League pic.twitter.com/JE4IE8SIB8 — Soccer Memes (@SoccerMemes) April 19, 2021

PSG waiting to be crowned UCL champions only to join the European Super League the next day pic.twitter.com/j5kQbFNSr6 — Weffrey Jellington (@jeffwellz) April 18, 2021

A već se zna i kako će izgledati službena lopta Superlige…