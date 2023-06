SUP Fitness: Kako veslanje stojeći može pomoći vašem zdravlju

Autor: Promo

SUP je proteklih godina stekao veliku popularnost i to s dobrim razlogom: riječ je o sportu koji relativno jednostavno mogu savladati i potpuni početnici, a ima brojne korisne prednosti za tijelo i za um. U nastavku ćemo navesti samo neke od njih, stoga, nastavite s čitanjem.

Za cijelo tijelo

SUP daska za more osigurat će vašem tijelu i umu odlične benefite, i iako ćemo nabrojati neke, najbolje je da se u to uvjerite sami. Kada se bavite SUP-om rade brojni mišići vašeg tijela koji su tijekom ostatka godine često zanemareni ili preopterećeni poput mišića na središnjem dijelu leđa, ramena, tricepsi i bicepsi na rukama te trbušni mišići.

Uz ovo, SUP je odličan za osnaživanje cijelog tijela, gotovo svih grupa mišića, a s vremenom će vam pomoći ojačati ruke, noge, leđa i ramena i popraviti držanje.





SUP je izvrstan i za ravnotežu cijelog tijela. Neovisno o tome kojim se sportom bavite, SUP veslanje će vam pomoći poboljšati ravnotežu.

Odlično za potrošnju kalorija

Prema izračunima, kada se bavite rekreacijskim SUP-om na mirnim vodama, u prosjeku ćete za sat vremena veslanja potrošiti od 330 do 460 kalorija! To je gotovo dvostruko više nego tijekom lagane šetnje. U slučaju pak da ste hrabriji i da ste se odlučili na veslanje na valovitijim vodama, tada tijekom jednog sata bavljenja ovim sportom možete potrošiti čak između 623 i 735 kalorija.

Za jogu na vodi

Ako ste ljubitelj joge, tada će vam SUP daska postati omiljen ljetni suputnik. Ona je odlična za jogu na vodi, a omogućava vam intenzivno vježbanje za um, tijelo i duh na potpuno drugačiji način nego na kopnu.

Za smiren um

Godišnji odmor pravo je vrijeme kada se želite u potpunosti opustiti, a SUP daska će vam to omogućiti. Dok veslate po vodi, vaš se um u potpunosti relaksira zahvaljujući tome što ste u blizini vode. Naime, brojna znanstvena istraživanja su dokazala da jednostavno što ste u blizini bilo kakve vode ima pozitivan utjecaj na vašu psihu, što u kombinaciji s tjelovježbom dok veslate čini odličnu simbiozu za cijelo tijelo i um.