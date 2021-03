SUMNJA SE U NAMJEŠTANJE: Bivša zvijezda BiH u fokusu na ždrijebu

Autor: I.K.

Kao i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini je nogometni kup došao do polufinalne faze, a prije utakmica, održan je ždrijeb o kojem će se pričati.

Polufinalni parovi su Tuzla City – Sarajevo i Borac – Klis, što je skrenulo pozornost na Zvjezdana Misimovića, nekadašnju zvijezdu reprezentacije koja je vodila ždrijeb.

Misimović, bivši veznjak s 84 odigranih utakmica u dresu BiH u razdoblju od 2004. do ’18., postao je zanimljiv zbog para Tuzla City – Sarajevo.

Kako je objavila stranica Sportske.ba, neimenovani izvor iz jednog od klubova koji su došli do polufinala izrazio je sumnju da bi Misimović mogao utjecati na to da na ždrijebu bude izvučen polufinalni par koji bi doveo do toga da Tuzla City i Sarajevo ne mogu oboje do finala.

S obzirom na to da je ždrijeb spojio upravo ta dva kluba u polufinalu, to se i ostvarilo.









Neimenovani izvor dodao je da je sumnju da se događa nešto ‘mutno’ pojačalo i to što na ždrijeb nisu pozvani predstavnici klubova, s praćenjem izvlačenja samo na daljinu zbog epidemioloških mjera za suzbijanje koronavirusa.

Izvor koji se javio stranici Sportske.ba najavio je i da bi sporni ishod ždrijeba mogao dovesti do prijave ovog slučaja Uefi i Fifi. To sugerira da bi ova priča mogla dobiti nastavak.