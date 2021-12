‘SULUDA’ PORUKA PERIŠIĆA MILANSKOM INTERU: ‘Kapitulirat ću, ali pod vlastitim uvjetima!’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Ivan Perišić je tvrd pregovarač. Kao što je i nezgodan igrač na terenu. Nema kod njega popuštanja, ni prema suparnicima, ni prema poslodavcima. Upravo se takav naš reprezentativac pokazao ovih dana u klupskim prostorijama milanskog Intera. U kojem je Perišić jedan od najbitnijih igrača, sjajno plaćen, a učinak mu je bio, znate i sami, uvijek sjajan.

No, ako u Interu žele da Perišić s njima produži ugovor, a žele, onda bi se trebali dogovoriti za nastavak suradnje. I „interisti” su krenuli u pregovore. Čvrsto uvjereni da će njihova ponuda zadovoljiti hrvatskog nogometaša. Makar, neki talijanski izvjestitelji su čak tvrdili da bi ga se Inter rješio, ali kako je Perišiću ugovor pri kraju to za njega ne mogu dobiti veliku odštetu. Pa bi s njime najradije produžili ugovor i tek onda gledali kako bi ga prodali. Da, jasno je, u Interu žele zaraditi.I to je normalno u današnjem nogometu.

Pregovori su još u tijeku, iako je bolje reći da su zapeli.

Da, iscurile su informacije. Perišić je postavio takve zahtjeve da su njegovi pregovarači, članovi uprave Intera, zanijemili na cijelu minutu. Nisu došli k sebi. Samo su se međusobno pogledavali.

U talijanskim medijima Perišićeva potraživanja neki nazivaju i „suludima”.

„Mi to ne možemo ispuniti”, čuje se iz Intera.

S druge strane, egzistiraju vijesti da Perišić ima konkretne i unosne ponude iz Njemačke, čak i opet iz Bayerna. Gdje je već jednom bio, čak je i on imao neke male nesuglasice s tadašnjim trenerom Nikom Kovačem.

„Čini se da je Perišić boli diplomat od cijele uprave Intera i da želi isforsirati svoj naprasni odlazak”, pišu talijanski mediji.









Nakon kraja ove sezone, u ljeto, Perišić je slobodan igrač. I može gdjegod hoće. Inter neće dobiti ni euro. Toga se u talijanskom klubu najviše boje. Perišć je zacijelo na izlaznim vratima Intera…

Ne smijemo zaboraviti ni još jednu varijantu. Istina, ona možda nije toliko vjerojatna, ali se stalno spominje. Zapravo, spominju je navijači Hajduka, pdod sloganom – „Ivane, vrime je”. Hajdukovi navijači nadaju se da bi Perišićev povratak u Hajduk značio i konačno osvajanje naslova hrvatskog prvaka.

No, Perišićeva cijena koju još uvijek može dobiti barem je desetak puta veća nego što mu Hajduk može priuštiti.