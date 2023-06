Šukerov srednji prst hrvatskim navijačima! Dobio je glasne zvižduke, nije im se to svidjelo

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nemojmo se zavaravati, Španjolska i Hrvatska koji će se sučeliti u finalu Lige nacija (nedjelja, 20.45) već su pravi, istinski nogometni rivali. Odigrali su brojne prijateljske utakmice, kao i na velikim natjecanjima. Ukupno su „vatreni„ protiv „furije„ dosad odigrali čak devet utakmica…

U finalu Lige nacija u Rotterdamu Hrvati i Španjolci odigrati će desetu međusobnu utakmicu. Španjolska vodi s 5-3 u pobjedama, dok je jedan susret završio bez pobjednika.

Prva utakmica zbila se u ožujku 1994. godine u u Valenciji. U sjajnoj partiji Hrvatska je pobijedila 2:0 pogocima Davora Šukera i Roberta Prosinečkog, a u 53. minuti je Dražen Ladić obranio jedanaesterac Beguiristainu. Bio je to prijateljski ogled odigran dvije godine prije Europskog prvenstva u Engleskoj, prvog velikog natjecanja na kojem su nastupili nogometaši u kockastim dresovima. Španjolci do te utakmice nisu poraženi 20 utakmica na svom terenu. Bio je to naš prvi međusobni susret.





Šuker odgovorio srednjim prstom

Da bi se 1999, godine odigrao još jedan prijateljski dvoboj, u Sevilli, bilo je to otvaranje novog čudesnog stadiona u Andaluziji koja se spremala za svjetsku atlettsku smotru. Španjolska je pobijedila s 3:1, iako je Hrvatska povela golom Šukera. Strijelci za domaćine bili su Engonga, Hierro i Dani,

Treći prijateljski susret uslijedio je u Splitu 2000. godine, u Splitu. Bila je to dosadna utakmica, bez golova, a pamti se obračun Davora Šukera s navijačima koji su zvižducima iskazali nezadovoljstvo i partijom Hrvata i dosadom na utakmici. Šuker je prema navijačima podigao srednji prst.

Došla je i četvrta prijateljska utakmica u nizu, neposredno uoči svjetske smotre 2006. godine u Njemačkoj. Španjolska je pobijedila s 2:1, gol za Hrvatsku, vodeći, dao je Niko Kranjčar, a Pernia i Torres doveli su Španjolce do pobjede.,

Nakon četiri prijateljske utakmice u nizu krenula je serija utakmica na velikim smotrama. Da, dogodio se sraz 2012. godine na europskoj smotri 2012. godine u Poljskoj i Ukrajini. Hrvatskoj je trebala pobjeda za prolazak skupine, no Španjolci su pobijedili s 1:0 golom Navasa u 88. minuti. Hrvatska se nakon tog poraza vratila kući, dok su Španjolci stigli do finala i u borbi za zlato dobili Italiju i obranioi naslov prvaka osvojen četiri godine prije na prvenstvu u Austriji i Švicarskoj.

No, slijedio je hrvatski revanš. ”Vatreni„ su se osvetili Španjolcima na Europskom prvenstvu 2016. u Francuskoj pobijedivši u skupini 2:1. Španjolska je povela golom Alvara Morate, ali Hrvati su okrenuli rezultat golovima Nikole Kalinića i Ivana Perišića

Odmah nakon svjetske smotre 2018. u Rusij gdje je Hrvatska osvojila srebro krenulo se u prvi ciklus Lige nacija. U rujnu te godine Španjolska je razvalila Hrvatsku čak sa 6-0 što je najteži poraz naše reprezentacije u povijesti. Golove za španjolsku vrstu zabili su Niguez, Asensio, pa autogol kalini, Rodrigo, Ramos i Isco (70).









Hrvatska je uspjela ipak u tom ciklusu pobijediti Španjolsku na Maksimiru u studenom, dva mjeseca kasnije. U sjajnoj utakmici pobjednički gol za Hrvatsku u sudačkij nadoknadi zabio je Tin Jedvaj. Ovako je bilo, poveli smo golom Kramarića, odmah je izjednačio Cebalos, da bi Ramos zabio za 2:1. Izjednačio je Jedvaj petnaestak minuta prije kraja, da bi u nadoknadi doživio svojih pet minuta slave. Hrvatska je slavila veliku 3:2 pobjedu.

I zadnja utakmica prije dvije godine na Euru prije dvije godine, osmina finala.

Pedri je prvo zabio autogol, pa su Španjolci bili bolji i poveli golovima Sarabije, Azpilicuete i Torresa s 3:1. Hrvatska se vratila u zadnjih let minuta golovima Oršića i Pašalića. Drama je imala nastavak u produžecima.









Hrvatska najprije nije iskoristila ”zicer” Kramarića, a Španjolska ju je kaznila s brza dva gola, Morte i Oyarzabala. Na kraju 5:3 za Španjolsku, a lako je moglo biti drugačije. No, bila je to majka svih drama.

I sad finale Lige nacija. Kakav spektakl nas čeka. A dobiti ćemo, zar ne?