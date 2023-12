Sudac bivšem šefu Dinamovih financija: ‘Kao mlad čovjek trebali biste se sjećati’

Autor: Dnevno.hr/KIR

Sedam je godina vodio Dinamove financije, a danas je svjedočio na suđenju Zdravku i Zoranu Mamiću za izvlačenje novca iz Dinama i govorio što zna o Dinamovom računu u Klagenfurtu. Riječ je o Mateju Škegri.

“U Dinamu sam bio od kraja 2011. do početka 2018. godine kao financijski direktor kluba. Usto, od 2014. do 2018. bio sam i član Uprave Dinama, što znači da sam bio ovlaštena osoba za zastupanje kluba. Tijekom mog vremena u Dinamu u jednom je trenutku došao dopis USKOK-a u sklopu istražnih radnji s pitanjem ima li Dinamo račun u inozemstvu. Odgovorio sam da nema, što je u tom trenutku bila istina”, rekao je Škegro tijekom svog svjedočenja.

Zdravka Mamića se inače tereti da je sa spomenutog računa u Klagenfurtu podigao 2.2 milijuna eura i zadržao ih za sebe. “Predsjednik Mirko Barišić na sjednici Izvršnog odbora objasnio da je Dinamo imao otvoren račun u Klagenfurtu, i to koliko se sjećam od 2000. do 2008. godine, a preko kojeg se vodio jedan dio poslovanja. Došao sam u klub kasnije pa nisam mogao to ni znati”, prenosi Škegrine riječi Večernji list.

Zanimljiva reakcija

Sudac Davor Mitrović upitao je Škegru i je li pregledavao poslove Dinama iz perioda prije nego li je stigao u klub? “Nisam imao ni želje, ni vremena za to. Bilo je užasno puno posla, nisam stigao gledati što je Dinamo radio 2005. ili 2006., kada sam ja imao 17 ili 18 godina.”

Zanimljiva je bila njegova reakcija nakon što mu je sudac prezentirao njegov iskaz iz istrage 2018. godine nakon primitka USKOK-ova dopisa razgovarao sa Zdravkom Mamićem i Mirkom Barišićem, a koji prvotno danas nije spomenut.

“Ne mogu se danas precizno sjetiti jesam li razgovarao s njima dvojicom. Dopis mi je došao 4. listopada i istoga sam dana i odgovorio. Barišić nije dolazio svaki dan u klub, a kako sam odgovorio istoga dana, veća je vjerojatnost da se nisam ni s kime konzultirao”, rekao je Škegro.

Nije se mogao sjetiti

“Jeste Vi rekli da ste bili među najmlađima u klubu? Vjerujem da biste se kao mlad čovjek trebali jako dobro sjećati”, komentirao je sudac Mitrović.

Uslijedilo je pitanje tužitelja Miškovića: ‘Je li Zdravko Mamić bio na sastanku kada ste s predsjednikom Barišićem pričali o računu?’

“Ne mogu se sjetiti je li Zdravko Mamić bio na tom sastanku, ali vrlo vjerojatno je on znao za postojanje tog računa”, zaključio je Škegro.