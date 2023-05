‘STVORIO JE IME SPOMINJUĆI MENE, ON JE TEHNIČKI OGRANIČEN I SPOR’ Hrgović bez milosti po Babiću, otkrio i mogućeg protivnika

Autor: Ivan Lukač

Filip Hrgović u ringu nije bio već godinu dana otkada je odlukom sudaca slavio protiv Kineza Zhanga. Od tada je promijenio menadžera i počeo više govoriti u javnosti.

Tako je dao veliki intervju za Boxing News tijekom kojeg je govorio o svom trenutnom statusu u teškoj kategoriji, potencijalnim budućim protivnicima kao i Joyceu, Zhangu i Babiću.

“Bio sam spreman za meč još u prosincu, ovo je vrlo frustrirajuće, najgore što se borcu može događati. Spreman sam i čekam, ali očito imamo problem s ugovaranjem borbe. Nadam se da ću uskoro biti u ringu, ali sve je to dio biznisa i ništa ne može slomiti moj duh.”





Oštro prema Babiću

Komentirao je mogućeg protivnika: “Nisam siguran, čuo sam da postoji mogućnost da se borim s dečkom iz Australije, Demseyjem McKeanom. Vidjet ćemo, spreman sam za bilo koga, samo želim da se to dogodi što prije.” McKean je 11-plasirani boksač IBF-ove ljestvice, dok na BoxRecovoj listi teškaša zauzima 57. poziciju. U profesionalnoj karijeri odradio je 22 meča I iz svakog izašao kao pobjednik.

Zatim je komentirao i svog zadnjeg protivnika: “Definitivno bih se volio opet boriti s njim, kad god on želi. Išao bih i u Kinu dati mu revanš. Kao što sam rekao, to je bila moja najgora izvedba ikada. Bilo je to nekoliko mjeseci nakon što mi je otac preminuo. Nisam se osjećao dobro i u revanšu ću ga definitivno nokautirati.”

Za kraj osvrnuo se na Babića: “Ne znam što da kažem. Mislim da je on, s boksačkim kvalitetama koje posjeduje, postigao i previše uspjeha i da se oko njega stvorio preveliki “hype”. Ne smatram ga sjajnim boksačem, tehnički je ograničen i spor. U ovoj borbi sam očekivao da pobijedi, ali nije bio mentalno pripremljen za pritisak koji nosi borba za titulu svjetskog prvaka. Nije bio dobar tu noć, ali mislim da u svojoj dobroj izvedbi može pobijediti Rozanskog, koji nije ništa posebno. Šokirao ga je, a Alen nije pronašao izlaz iz te situacije. Kao što sam rekao, s obzirom na njegove kvalitete, napravio je dobar posao. Ima 11 pobjeda i jedan poraz, stvorio je ime, ponajviše zbog “trash talka” usmjerenog protiv mene.”

Dodao je još o međusobnom meču: “Ne zanima me, mislim da on nije na mojoj razini. Imam neke druge smjerove i ciljeve u svojoj karijeri. Ja sam drugačija razina i drugačija vrsta životinje, te mislim da se ta borba nikad neće dogoditi.”