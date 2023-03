STVARNO JE DOTAKNUO DNO! Slavni nogometaš u zatvoru spao na najniže grane

Od nogometaša sa najviše trofeja u povijesti, do zatvorenika koji mora potpisivati dresove u zatvoru, kako bi ih zamijenio cigarete, to je život Dania Alvesa, koji je u zatvoru pod optužbom za silovanje.

Podsjetimo, Alves je navodno jednu djevojku prisilio na spolni odnos u toaletu u jednoj diskoteci u Barceloni krajem prošle godine, a sam igrač odbacuje optužbe i tvrdi kako je odnos nije bio pod prisilom.

Kako bilo Dani se našao u pritvoru, u kojeg se sam javio, od 20. siječnja 2023. godine i čeka početak suđenja, a u međuvremenu ga je ostavila i supruga.

Zatvorski dani

Kako donosi španjolski portal “El Caso” slavni Brazilac je u zatvoru napravio dogovor s jednim zatvorenikom koji ima pristup svim dijelovima zatvora i šverca cigarete i ostale potrepštine zatvorenicima.

On sakuplja dresove od ostalih zatvorenika i donosi ih Alvesu da bi se potpisao na njih, pa ih vraća zatvorenicima. Alves za autograme navodno dobiva cigarete i druge potrepštine.

🚨 Dani Alves has been involved in a cigarette smuggling scheme in prison. 🇧🇷

Officials noted the entry of a large amount of Barcelona shirts into the penitentiary. The parts would be for a prisoner who is allowed to circulate in different modules of the complex.









The detainee… pic.twitter.com/MTGfcNs9QQ

— Football Talk (@FootballTalkHQ) March 26, 2023