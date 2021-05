STRAVIČNO! UGASIO SE JOŠ JEDAN MLADI ŽIVOT: Bio je talent koji je obećavao…

Katastrofalne vijesti stižu iz Italije. Mladi motociklist Jason Dupasquier pao je s motocikla na stazi, a zatim je hitno prebačen u bolnicu. Nažalost, ozljede glave bile su preteške i mladi Švicarac je pokleknuo.

Mladi 19-godišnjak je pao s motocikla tijekom kvalifikacijske utrke Moto3 serije. Kobna je bila staza Mugello u Firenci, a nažalost ozljede su bile preteške.

Liječnici su brzo reagirali te ga helikopterom prebacili u bolnicu, no nažalost nije mu bilo spasa.

Roditelji su istog trena stigli u Italiju iz njemačkog Freiburga, a pridružili su im se i zaposlenici ekipe Prustel za koju je vozio mladi Švicarac. Iz Prustela su odlučili da nitko od njihovih vozača neće voziti ovog vikenda

Incident koji je bio koban za mladog vozača dogodio se na samom kraju kvalifikacijske utrke, nakon što je Dupasquier izgubio kontrolu nad motociklom.

Nažalost, još je jedan mladi život ugašen…

2001 – 2021

Following a serious incident on Saturday, Moto3 rider Jason Dupasquier has sadly passed away at the age of 19.









The thoughts of everyone at BT Sport are with Jason's friends, family and team-mates.

— MotoGP on BT Sport (@btsportmotogp) May 30, 2021