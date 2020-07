STRAVIČNO UBOJSTVO: Brat Tottenhamove zvijezde ubijen ispred noćnog kluba

U ranojutarnjim satima s nedjelje na ponedjeljak ispred noćnog kluba u Francuskoj u Toulouseu ubijen je Brat Sergea Auriera, desnog braniča Tottenhama.

Francuski mediji Europe 1 i Le Point navode da se tragični događaj dogodio oko pet sati ujutro. Pronađen je kako besvjesno leži na tlu Boulevarda de Thibaud, a pronašao ga je prolaznik, koji je pozvao policiju.

26-godišnji Christopher je zadobio prostrijelnu ranu na području abdomena, te je proglašen mrtvim u bolnici, a za ubojicom se još traga.

We are with you, @Serge_Aurier 💙 pic.twitter.com/jI0vHHqfy5

