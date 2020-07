STRAVIČAN START! Osvajanje kupa je mala utjeha nakon ovakve ozljede

Francuski prvak i jedan od najbogatijih klubova na svijetu PSG sinoć je na Parku prinčeva sa 1:0 pobijedio slavni St. Etienn i osvojio Kup ove sezone.

Nažalost utakmicu je obilježio pogibeljni start na možda najboljem igraču parižana Kylianu Mbappeu.

U 30. minuti utakmice kapetan St. Etiennea Loic Perrin pokosio je Mbappe pošto je mladi napadač po običaju bio opasan i rastrčan.

Perrin je zasluženo isključen, a Mbappe je teren napustio u bolovima i suzama a kraj utakmice je dočekao na štakama.

Kylian Mbappe returned to watch the rest of PSG's French Cup final on crutches.

They face Atalanta in the Champions League on August 12 pic.twitter.com/vy8j5xGZcZ

— B/R Football (@brfootball) July 24, 2020