Strava za poznatog nogometaša i njegovu djevojku: ‘Ostala sam bez organa’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Za nogometaša Evertona Dwighta McNeila (24) i njegovu djevojku Megan Sharpley kalendarska 2024. godina počela je na užasan način. Naime, igračeva djevojka je putem društvenih mreža poručila kako je ostala bez organa.

“Nova godina je stigla, a ja se molim za dvije stvari koje sam naučila najviše cijeniti, to su zdravlje i sreća. Od početka do kraja, 2023. godina za mene je bila psihički i fizički iscrpljujuća, a završila je hitnom otvorenom operacijom u kojoj sam izgubila organ ili dva”, objavila je Sharpley.

Nije ponudila objašnjenje situacije, ali je dodala: “Znam da ljudi imaju pitanja i sve ću odgovoriti kroz neko vrijeme, većinu odgovora nemam ni ja. Znam samo kako sam na putu oporavka i nadam se kako će sve to rezultirati zdravljem.”

View this post on Instagram A post shared by Megan Sharpley (@megan.sharpley)









Zahvala voljenom dečku

McNeil je engleski krilni igrač koji je u Everton stigao na ljeto 2022. godine potpisavši petogodišnji ugovor. Ove je sezone jedan od oslonaca kluba iz Liverpoola s učinkom od dva gola i četiri asistencije u 17 nastupa.

Osim što je oslonac Evertona, McNeil je i oslonac svoje djevojke koja prolazi kroz pakao i zahvalila mu se na podršci u teškim trenucima.

“Dwight, držao si me za ruku svaki put kada bi došle loše vijesti, podsjećao si me koliko sam snažna i da će sve biti u redu. Oblačio si me, prao, nosio, hranio, davao injekcije, pružao mi potporu i nikad se nisi žalio. Spavao si uz moj bolnički krevet i nasmijavao me čak i kada se činilo da svemu dolazi kraj. Ti si najdivniji čovjek na svijetu”, napisala je, između ostaloga Sharpley u poruci svom voljenom dečku.