STRAVA U AMERICI! Sin slavnog sportaša počinio nezamislivi zločin

Stravične vijesti dolaze nam iz Amerike, gdje je sin jednog od najpoznatijih baseball igrača Boston Red Soxa Georga Scotta, počinio nezamislivi zločin.

Cijela strašna priča započinje još 2019. godine, kada je nestala Lisa Hazard, koja je bila majka djeteta Georga Scotta III, sina igrača baseballa iz Red Soxa.

Policija već dulje vremena sumnja kako je Scott III umiješan u nestanak majke njegovog djeteta te su prije nekoliko tjedana pretražili kuću u kojoj su živjeli George i njegov osmogodišnji sin.

Strašan zločin

Izgleda kako je pregled kuće bio okidač kod Georga Scotta III, koji je po izvješću policije iz New Bedforda oduzeo život svojem osmogodišnjem sinu, da bi potom presudio sam sebi.

Kako se saznaje policija je išla provjeriti kuću gdje su živjeli Scott III i njegov osmogodišnji sin, da bi naišli na šokantan prizor kada su ušli u kuću te su mogli samo utvrditi smrt dječaka i njegovog oca.

#BREAKING

An 8-year-old boy, the son of missing woman, Lisa Hazards, and George Scott III were found dead in New Bedford home this morning. @BristolDA says this is under investigation as a murder suicide. Hazards has been missing since 2019. @ABC6 pic.twitter.com/Vvf5tM3KzQ

— Kaitlin Gehlhaus (@KaitlinGehlhaus) June 2, 2023