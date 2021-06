STRAVA NA JUDU: Sedmogodišnjak preminuo nakon što je 27 puta bačen na pod

Sedmogodišnji dječak umro je tijekom treninga juda nakon što je 27 puta bačen na pod, javlja BBC.

Užasna se tragedija dogodila kada je trener, zajedno s još jednim sportašem, vježbao bacanje dječaka na pod, nakon čega je sedmogodišnjak dobio jaka krvarenja u mozgu i pao u komu.

Tijekom jučerašnjeg dana dječaku je naglo pao krvni tlak, kao i otkucaji srca, pa su ga roditelji odlučili skinuti s uređaja nakon 70 dana i službeno je proglašen mrtvim.

Trener Ho optužen je za fizički napad koji je rezultirao ozbiljnom ozljedom i kaznenim djelom protiv maloljetnika, ali je pušten iz pritvora početkom ovog mjeseca dok je dječak još bio u komi.

